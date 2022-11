Peter (57) belegt al 40 jaar: “Tijdens de internetzeepbel speelde ik de helft kwijt. Vanaf toen heb ik het anders aangepakt”

Onze beursex­pert geeft advies om na je 40ste, 50ste of 60ste te starten met beleggen: “Er is een simpele manier om te berekenen hoeveel je idealiter belegt”

Er wordt vaak gezegd: hoe jonger je start met beleggen, hoe beter. Maar wat als je 40/50/60-plus bent? Bestaat zoiets als een maximumleeftijd om te beleggen? Of heeft beleggen dan nog zin? En indien ja: hoe ga je best te werk? We vragen het onze geldexpert Pascal Paepen. “Misschien word je wel 100. Dan zou het jammer zijn dat al je centen de komende 30 of 40 jaar aan waarde verliezen door de verwoestende kracht van de inflatie.”

