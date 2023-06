Perte totale met je nieuwe wagen? Zoveel betaalt de verzekering je

Stel: je hebt een nieuwe auto gekocht. Supertrots rij je weg bij je concessiehouder, maar aan een gevaarlijk kruispunt bots je met je splinternieuwe wagen. Gelukkig heb je niets behalve enkele kneuzingen, maar je auto is wel perte totale. Hoe zit dat dan met de schadevergoeding die je van je verzekering krijgt voor het totaal verlies? Het heeft allemaal te maken met de waardevermindering van je auto, en ook over welk soort omniumverzekering je precies beschikt.



Hoe snel vermindert je auto in waarde?

De boutade uit de inleiding klopt, al moet je ze toch behoorlijk nuanceren. Maar eens je met je wagen bij de verkoper wegrijdt, vermindert je auto fors in waarde. Dat laat zich vooral voelen als je een nieuwe wagen snel na de aankoop weer wil verkopen. Je zal merken dat je er in vergelijking met de aankoopprijs meestal een pak minder geld voor krijgt.

Dat komt omdat ook de slijtage begint zodra je start met rijden. Zowel je banden, je motor als andere onderdelen worden gebruikt en verslijten dus een beetje. Hoeveel de waardevermindering bedraagt? Dat hangt af van de ouderdom van je auto, de zorg die je voor je auto draagt, en van het aantal kilometers dat je per jaar aflegt. Over het algemeen mag je uitgaan van een waardevermindering per jaar van minstens 10 procent.

Het eerste jaar is de vermindering het grootst en gaat er maar liefst 20 procent af van de aankoopprijs. Nadien daalt het verlies rond de 10 procent per jaar. Vind je deze bedragen nogal fors voor een nieuwe auto, dan kun je overwegen om in de plaats daarvan te kiezen voor een recente tweedehandswagen. Ook die daalt in waarde, maar de aankoopprijs is nu eenmaal lager.



Hoe zit het nu met die perte totale?

Stel dat je een ongeval hebt met een splinternieuwe wagen, en je hebt een omniumverzekering. Hoeveel betaalt de autoverzekering je dan uit? Dat hangt vooral af van wat er precies in het contract van je full omnium bij de algemene voorwaarden staat vermeld. Verzekeraars gebruiken drie soorten formules om de waarde van je auto te bepalen.

1. Werkelijke waarde

De werkelijke waarde (ook: reële waarde of functionele waarde) is de marktwaarde net vóór je ongeval. De waarde wordt berekend door de aangestelde auto-expert.

2. Aangenomen waarde

De waarde start bij 100 procent van de catalogusprijs. Na bijvoorbeeld 7, 13, 25, 30 of 37 maanden zakt de waarde elke maand met 1 of 1,5 procent.

3. Vervangingswaarde

Ook geherwaardeerde werkelijke waarde genoemd: hetzelfde systeem als bij de aangenomen waarde, maar hier start de waarde bij 110 of 115 procent van de verkoopprijs.

Conclusie

Welk bedrag je precies voor je wagen als schadevergoeding zal krijgen, hangt echt van verzekeraar tot verzekeraar en van je verzekeringscontract af. Check voor de zekerheid dus even de kleine lettertjes in de algemene voorwaarden van je full omniumverzekering. Uiteraard dien je ook zelf de franchise te betalen, het schadebedrag dat je zelf moet dragen als je een ongeval hebt.



Ook je premie daalt elk jaar

Omdat de waarde van je wagen en dus ook de eventuele schadevergoeding daalt, is het ook logisch dat de verzekeringspremie van je wagen mee daalt. De meeste verzekeraars berekenen deze korting voor de waardevermindering automatisch, en dat vanaf het tweede jaar na de eerste inschrijving van het voertuig.

Opgelet: vergeet de btw niet

Op het moment dat je met je nieuwe wagen wegrijdt uit de garage, krijg je sowieso een minderwaarde te slikken: de btw. De 21 procent btw die je betaalt bij aankoop, kun je als particulier nooit recupereren bij een verkoop van je auto.

