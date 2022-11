Personeelstekort in Vlaamse woonzorgcentra: hoeveel verdien je daar nu precies? En op welke voorwaarden kan je rekenen?

Loonschalen

Verloning is níet de grootste oorzaak van het personeelstekort in de woonzorgcentra, zo stelt gedelegeerd bestuurder bij het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) Johan Staes in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Dat blijkt meteen wanneer we de loonschalen erbij halen. In de zorgsector gebeurt de loonbepaling volgens barema’s: tabellen met het minimumloon per aantal dienstjaren. Die barema’s zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten of cao’s.