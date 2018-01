Personeel legt werk neer in Waalse en Brusselse Carrefour-hypermarkten, mogelijk stakingen tot maandag TT EB

25 januari 2018

16u16

Bron: Belga 3 Geld De vakbonden roepen niet op tot staking bij Carrefour. "Dat zou niet verstandig zijn. We moeten actie voeren op de momenten dat het nodig is", zegt Jan De Weghe van BBTK. Wel dekken de bonden spontane acties. In Wallonië en Brussel hebben werknemers het werk neergelegd en dat wellicht tot maandag.

"In elf van de 45 hypermarkten zijn vandaag in de loop van de namiddag de deuren dichtgegaan. Ze zullen vandaag ook niet meer openen", bevestigt Baptiste van Outryve, de woordvoerder van Carrefour. Het gaat vooral om vestigingen in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen werd enkel in de met sluiting bedreigde hypermarkt in Genk het werk neergelegd.

De actie van het personeel komt er nadat de onderneming vandaag tijdens een bijzondere ondernemingsraad aankondigde dat een herstructurering gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers in België. Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel van Carrefour België in Evere. Twee hypermarkten, in Genk en Luik, gaan dicht. Andere winkels moeten inkrimpen.

Hoeveel winkels er vrijdag de deuren dichthouden, is nog niet duidelijk. "Dat zal afhangen van de reactie van het personeel", zegt van Outryve. "Maar we zullen de klanten informeren via onze website."

De christelijke bond CNE had aangekondigd dat de stakingen in de winkels wellicht zullen voortduren tot maandag.

Langs Vlaamse kant zijn er ook spontane acties ontstaan, bijvoorbeeld in de met sluiting bedreigde winkel in Genk, maar de bonden BBTK en LBC lanceren geen oproep. "Het zou niet verstandig zijn om dat te doen. Natuurlijk verwerkt iedereen de aankondiging op zijn manier en leggen sommigen het werk spontaan neer, maar wij gaan er niet toe oproepen", zegt De Weghe.