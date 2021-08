Perrigo verwacht binnen de 30 dagen 350 miljoen euro van Coucke en co: “Bewust belangrijke informatie verborgen gehouden”

Zakenman Marc Coucke en een aantal investeringsfondsen (waaronder Waterland) moeten het Amerikaanse farmaconcern Perrigo zowat 350 miljoen euro betalen, na de uitspraak van het Belgische arbitragecentrum Cepani in verband met de overname van Omega Pharma. Perrigo wil dat geld ontvangen binnen de 30 dagen. Coucke en Waterland reageren via een mededeling van de holding Holco en zijn “ervan overtuigd te goeder trouw te hebben gehandeld”.

Volgens Perrigo stelt de arbitragerechtbank dat de Amerikaanse farmareus “opzettelijk misleid werd, door middel van frauduleuze handelingen en nalatigheid” en dat “bewust belangrijke informatie verborgen gehouden” is.

Volgens een mededeling van Perrigo aan de Amerikaanse beursautoriteit SEC moeten Coucke en co naast 266.281.398 euro schadevergoeding ook nog aanzienlijke rente betalen. Ze draaien volgens Perrigo ook op voor 19,4 miljoen euro aan kosten met betrekking tot de rechtszaak. Perrigo schat het totale verschuldigde bedrag op ongeveer 350 miljoen euro en verwacht dat geld binnen de 30 dagen.

Quote Professio­ne­le integri­teit is voor ons van essentieel belang Coucke en co in mededeling holding Holco

Perrigo zal naar eigen zeggen “alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het de geschatte 350 miljoen euro volledig en zonder vertraging krijgt”. Als dat niet gebeurt, dreigt Perrigo ermee beslag te laten leggen op activa van Coucke en co.

Coucke en co: “Ter goeder trouw gehandeld”

Coucke en investeringsmaatschappij Waterland reageren via een mededeling van de holding Holco, die 48% van de aandelen in Omega Pharma bezat toen het bedrijf aan Perrigo werd verkocht. Holdco is “verrast en teleurgesteld” door de beslissing van Cepani, maar zegt dat het “complexe commerciële geschil geen duidelijke winnaar of verliezer kent”. “Holdco blijft ervan overtuigd te goeder trouw te hebben gehandeld”, klinkt het verder. “Professionele integriteit is voor ons van essentieel belang.”

Het conflict draaide rond de verkoop van Omega Pharma, het farmaceutisch bedrijf waarvan Marc Coucke een van de oprichters is. In 2015 betaalde de firma Perrigo 3,8 miljard euro om Omega Pharma in te lijven. Binnen het wereldje was iedereen het er toen al over eens dat dit een héél hoog bedrag was. De ramingen van wat Omega Pharma op dat moment waard was, lagen een stuk lager.

Zaak van 1,9 miljard

Perrigo beschuldigde Coucke en co ervan dat ze bij de verkoop bewust informatie hebben achtergehouden. De boeken van Omega Pharma zouden volgens het bedrijf zijn opgesmukt op een manier die niet door de beugel kan. Het eiste daarom in zijn claim maar liefst 1,9 miljard van Coucke en co. Het bedrag dat Coucke en zijn mede-investeerders moeten ophoesten is slechts een peulschil daarvan.

Marc Coucke leek er de voorbije jaren van uit te gaan maximum veroordeeld te worden tot de betaling van een deel van de gevraagde 1,9 miljard euro.

RSC Anderlecht en Pairi Daiza

Coucke deed immers tal van investeringen. De topondernemer bezit 74 procent van de aandelen van voetbalclub RSC Anderlecht, en heeft daarnaast belangen in onder meer dierenpark Pairi Daiza, de indoorskihallen Snowworld, de farmabedrijven Fagron en Mithra Pharmaceuticals, het fotobedrijf Smartphoto, groenten- en fruitbedrijf Greenyard en uitzendkantoor MaisonRouge.