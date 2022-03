Diesel­prijs stijgt in één klap met 20 cent per liter. Zien tankstati­ons zich gedwongen om te sluiten? “Wettelijk eigenlijk geen andere optie”

De maximumprijs voor diesel aan de pomp stijgt morgen met ruim 20 cent naar 2,286 euro per liter. Een ongeziene sprong. En het einde is nog niet meteen in zicht. Pas vorig weekend ging de maximumprijs voor het eerst ooit door de grens van 2 euro per liter. “Als pomphouders de wet willen respecteren, zouden ze eigenlijk moeten sluiten.”

10 maart