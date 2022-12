Pensioensparen op je 54ste (en daarna)? Behoed je voor deze grove fout

ECB-baas Christine Lagarde verwacht dat inflatie nog gaat stijgen

Het zou Christine Lagarde verbazen als de inflatie in de eurozone al over haar piek heen is. Dat zei de president van de Europese Centrale Bank (ECB) maandag in het Europees Parlement. “Er is te veel onzekerheid, met name op het gebied van de hoge energieprijzen die door worden berekend aan consumenten, om aan te nemen dat het hoogtepunt al bereikt is. Het zou me verbazen.” Met andere woorden: de inflatie zal nog stijgen.

28 november