Pensioenspaarrekening nog niet gespekt Nog maar twee weken tijd om honderden euro’s aan fiscaal voordeel te boeken

Over enkele weken is het te laat. Heb je vóór Nieuwjaar niets gestort voor je pensioensparen of langetermijnsparen, dan verlies je onvermijdelijk enkele mogelijkheden om de factuur van je volgende belastingbrief te verlagen. Het misgelopen voordeel kan dan tot enkele honderden euro's oplopen. Spaargids.be licht toe.

1. Het klassieke pensioensparen

Iedereen tussen 18 en 64 jaar kan voor een extra pensioenkapitaal sparen via het klassieke pensioensparen. Het bedrag dat je hiervoor jaarlijks kan storten, is wel beperkt. In 2022 bedraagt het gewone maximum 990 euro. Daarnaast is er een verhoogd maximum van 1.270 euro. Wie opteert voor dit laatste, moet dat expliciet aanvragen aan zijn bank of verzekeraar.

Wie een bedrag tussen 0 euro en 990 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Wie tussen 990 euro en 1.270 euro stort, geniet van een belastingvermindering met 25%. Een storting van 990 euro levert dus een belastingvermindering van 297 euro op. Wie 1.270 euro stort, moet 317,50 euro minder aan belastingen betalen.

Wie het maximale fiscale voordeel uit de kan wil halen, moet wel opletten. Als je 991 tot 1.187 euro spaart, krijg je een belastingvermindering van 247,75 euro tot 296,75 euro. Dat is minder dan het fiscaal voordeel van 297 euro dat een spaarder krijgt die 990 euro opzijzet.



Twee manieren

Er zijn twee mogelijkheden om aan pensioensparen te doen: via een bank of via een verzekeringsmaatschappij.

• Pensioenspaarfonds bij een bank

Wie aan pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds bij een bank laat zijn jaarlijkse stortingen beleggen in een fonds met aandelen en obligaties. Bij een positieve evolutie van de beurs levert dat een mooi rendement op, bij een negatieve evolutie kan het ook tot verliezen leiden.

Welke bank het fonds met het beste rendement aanbiedt, valt op voorhand moeilijk te voorspellen. Maar misschien kan je afgaan op hun prestaties uit het verleden. Ook al geven die geen garanties voor de toekomst, mogelijk bieden ze wel een indicatie over het beheer.

Hoe ze het de afgelopen jaren deden en of ze daarbij consistent presteerden, kan je zien in het overzicht op Spaargids.be. Daar kan je eveneens aftoetsen hoeveel kosten de betrokken fondsen aanrekenen. Hoge kosten hollen immers het rendement uit.

• Tak21-spaarverzekering bij een verzekeraar

Wie echter voor zekerheid wil gaan, kan kiezen om aan pensioensparen te doen via een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval krijgt de spaarder een gegarandeerde basisrente met daarbovenop eventueel nog winstdeelnemingen voor de jaren dat de herbelegging van zijn storting door de verzekeraar meer opbracht en zijn resultaten dat toelaten. Met deze formule sluit je dus verliezen uit.

Maar ook hier geldt dezelfde opmerking: het is op voorhand niet uit te maken waar je over de hele looptijd van je pensioenspaarverzekering de hoogste opbrengst haalt. Wel kan je in het overzicht van Spaargids.be zien welke opbrengst de verzekeraars het voorbije jaar haalden en welke instapkosten ze aanrekenen.



2. Langetermijnsparen

Naast het klassieke pensioensparen biedt ook het zogenaamde langetermijnsparen een bijkomende mogelijkheid om een extra pensioenkapitaal aan te leggen. Dit geldt wel enkel voor mensen die beroepsinkomsten hebben. Het bedrag dat gespaard kan worden, hangt immers af van het netto belastbaar beroepsinkomen. Het bedraagt 172,80 euro + 6% van dat beroepsinkomen. Wie een netto belastbaar inkomen heeft van 28.000 euro kan dus 1.852,80 euro storten. Er is wel een absoluut maximum van 2.350 euro voor 2022. Dat komt overeen met een inkomen van minstens 35.620 euro.

De stortingen voor het langetermijnsparen leveren een belastingvermindering op van 30%. Wie het maximum van 2.350 euro kan storten, moet dus 705 euro minder belastingen betalen.

Let wel: het langetermijnsparen valt in dezelfde korf als die van de kapitaalaflossingen van een krediet voor een tweede of derde woning en de premies van een schuldsaldoverzekering. Is de korf van 2.350 euro hiermee al gevuld, dan levert het langetermijnsparen geen extra belastingvermindering meer op. Algemeen wordt dan ook geadviseerd hiermee te wachten tot na de afbetaling van je leningen.



3. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen kunnen naast het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen ook nog kiezen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of VAPZ. Ook dat gebeurt via stortingen in een tak21-spaarverzekering. De zelfstandige verdient daarop een gewaarborgde rente. Daarnaast wordt jaarlijks bekeken of hij bovenop die basisvergoeding nog een winstdeelneming kan krijgen. Dat is het geval als de verzekeraar de stortingen met winst kan herbeleggen op de financiële markten en zijn resultaten dat toelaten.

Zelfstandigen mogen er dit jaar hoogstens 8,17% van hun beroepsinkomsten van drie jaar geleden aan besteden, met een absoluut maximum van 3.447,62 euro.

Wie kiest voor een sociaal VAPZ, waarbij naast de spaarformule ook uitkeringen voorzien zijn bij arbeidsongeschiktheid, kan dat verhogen tot 9,40%, met een maximum van 3.966,67 euro.

De stortingen voor een VAPZ kunnen worden afgetrokken van het inkomen en geven dus een belastingbesparing tegen het hoogste tarief waarin dat valt. Dat is al snel 45% à 50%.

Door de aftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop nadien de sociale lasten berekend worden, wat het rendement ervan extra verhoogt. Het is daarmee een van de formules met een hoog fiscaal voordeel.



