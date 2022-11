Pensioenspaarfondsen in dalende lijn: wordt er daarom in 2022 minder (snel) gespaard?

Spaargids.beDe waarde van pensioenspaarfondsen is dit jaar gedaald. Beïnvloedt dat het spaargedrag van de consumenten? Vullen ze hun fondsen nu minder snel aan? Wie aan pensioensparen doet, kan er immers voor kiezen het maximale te sparen bedrag in één tijd te storten, dat over het jaar te spreiden of gewoon een jaar over te slaan. Spaargids.be deed een rondvraag bij enkele banken.

Geen afremmend effect

“We stellen geen significante daling vast van de stortingen op bestaande pensioenspaarrekeningen”, laat de persdienst van Belfius ons weten. “De stortingen via doorlopende opdrachten blijven constant op 95%. We stellen wel een vertraging vast van de opening van nieuwe pensioenrekeningen.”

“Totale stortingen hoger dan in 2021”

“De rode draad bij KBC/CBC is dat de meeste pensioenspaarders met een aankoopplan en maandelijkse stortingen werken”, aldus Stef Leunens van KBC. “De vrije stortingen maken amper 10% van het gestorte bedrag uit. De maandelijkse spaarinspanning voelt comfortabeler aan dan een eenmalige storting. Door te spreiden, koopt de pensioenspaarder ook aan goedkopere koersen en een gemiddelde prijs. Zeker dit jaar levert dat een substantieel voordeel op ten opzichte van een eenmalige storting van het maximumbedrag in januari.” Voor 2022 ziet ook KBC geen gewijzigd gedrag bij de pensioenspaarders. “Pensioenspaarders focussen op de lange termijn en tegelijk op het fiscale voordeel dat ze incasseren. Eind september lagen de totale stortingen zelfs hoger dan in de vergelijkbare periode in 2021.”

Acceleratie

Bij BNP Paribas Fortis is er dit jaar sprake van een acceleratie in het bancair pensioensparen. Via retail banking (particulieren, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen) gaat het om 12%, via private banking tot 30%. De grootbank merkt dat klanten niet afwachten om te beginnen met pensioensparen. “Het lijkt erop dat heel wat klanten al vroeger dan gewoonlijk hebben gestort in hun pensioenspaarplan. Dat fenomeen is meer uitgesproken bij onze meest vermogende klanten”, voegt woordvoerder Hilde Junius eraan toe.

Afwachtende houding voor nieuwe intekeningen

AXA Bank en Crelan merken ook weinig verschuivingen. “De productie pensioensparen bij Crelan Bank ligt momenteel zo’n 11% hoger dan hetzelfde moment een jaar geleden. Dat valt wellicht te verklaren doordat veel klanten al werken met een periodieke opdracht voor hun pensioensparen en dus al heel wat maandelijkse stortingen voor dit jaar achter de rug hebben. En ook doordat klanten die liever het volledige bedrag ineens storten dat al vroeger gedaan hebben dan traditioneel op het einde van het jaar juist door de stevige koersdalingen”, leggen Lisa Pieters en Leo De Roeck van respectievelijk AXA Bank en Crelan uit. Voor nieuwe pensioenspaarrekeningen ziet het plaatje er anders uit. “In vergelijking met vorig jaar zijn er dit jaar tot nu toe minder pensioenspaarrekeningen geopend. Klanten die nog niet aan pensioensparen doen, lijken dus wel een afwachtende houding aan te nemen.”

Quote Stort je elke maand een kleiner bedrag, dan spreid je het risico over de maanden heen. Als je start in januari, kan je geld langer renderen dankzij de kracht van samenge­stel­de interest Lisa Pieters en Leo De Roeck, AXA Bank en Crelan

Zowel AXA Bank als Crelan raden klanten aan om een maandelijkse betaalopdracht in te stellen voor pensioensparen en daarmee te starten in januari. “Stort je elke maand een kleiner bedrag, dan spreid je het risico over de maanden heen. Als je start in januari, kan je geld langer renderen dankzij de kracht van samengestelde interest. Via een betaalopdracht maak je het jezelf gemakkelijk. Bovendien loop je dan geen risico om pensioensparen te vergeten en het fiscaal voordeel te mislopen. Meer dan de helft van de pensioenspaarders werken ook effectief op die manier. Bij AXA Bank bijvoorbeeld bedraagt het aandeel klanten dat werkt met een automatische opdracht voor hun pensioensparen vandaag 65%.”

Maandelijks pensioensparen populairst

Ook bij Argenta kiezen de meeste klanten ervoor om maandelijks aan pensioensparen te doen. “We zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar een vermindering, zowel in het aantal nieuwe pensioenspaarrekeningen als bij de intekeningen in de bestaande pensioenspaarrekeningen. Voor nieuwe pensioenspaarrekeningen gaat het om 12% minder, bij intekeningen in bestaande pensioenspaarrekeningen om 8% minder.”

