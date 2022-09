Pensioenplanner nu ook als app

Er is nu ook een app om uw pensioen te plannen. De Brusselse fintech easyvest, gespecialiseerd in passief beleggen, lanceerde de eerste pensioen-app die alle relevante gegevens op een plek op de smartphone bundelt.

Het Belgische pensioensysteem is complex: wie weet precies hoeveel hij krijgt en wanneer? “Het pensioen is niet alleen ingewikkeld maar schrikt ook af”, zegt Antoine Bouvy van easyvest. “Pensioenplanning is daardoor typisch iets wat steeds wordt uitgesteld. Toch is goed geïnformeerd zijn belangrijk: voor velen zal de som van het wettelijke en aanvullend pensioen immers niet volstaan, iets wat de Belg nu wel beseft.”

Het probleem vandaag is dat een duidelijk totaalbeeld van de financiële inkomsten waarover iemand na zijn beroepsloopbaan kan beschikken veelal ontbreekt. “Alle gegevens daarvoor zijn wel beschikbaar, maar zitten in diverse documenten, op verschillende platformen”, zegt Corentin Scavée, mede-oprichter van easyvest. “Onze gratis app verzamelt als eerste alle gegevens, van alle de vier pensioenpijlers, op één plek, in een eenvoudige tool op de smartphone.”

De easyvest-app gaat daarbij naar eigen zeggen verder dan het overheidsplatform mypension, waar eveneens kan worden opgesnord hoeveel het wettelijk pensioen (op basis van het inkomen) en aanvullend pensioen (via aanvullende verzekeringen zoals een groepsverzekering van de werkgever of VAPZ voor zelfstandigen) zullen bedragen. “Zo houdt onze app rekening met de inflatie en zit ook de derde pijler van het pensioensparen erin”, zegt Scavée. “Het is eveneens mogelijk het eigen vermogen, denk aan eventuele huurinkomsten of een erfenis, mee in rekening te brengen, om uiteindelijk tot één maandelijks beschikbaar bedrag te komen.”

Grote meerwaarde, volgens de app-ontwikkelaars, is eveneens de mogelijkheid een eigen pensioendoelstelling te bepalen en meteen actie te ondernemen dit ook te bereiken. Bouvy: “Het is onze taak als financieel vermogensbeheerder om met een gepersonaliseerd spaarplan het gat te dichten tussen wat iemand zal ontvangen en wat hij nodig heeft als comfortabel pensioenbedrag. We hanteren hiervoor een flexibele beleggingsportefeuille op basis van indextrackers (ETF’s) samengesteld uit aandelen en obligaties.”

Het gebruik van de easyvest-app is gratis. De tool kan worden gedownload in de App Store en Google Play. (SPK)