Pensioenleeftijd opgetrokken vanaf 2025: in deze beroepen mag je wel nog vroeger stoppen

De pensioenregeling en -hervorming is al jaren een heikel punt. We moeten allemaal langer werken om de pensioenen betaalbaar te houden, dat is de enige zekerheid. Maar hoe zit dat nu met je pensioen? Momenteel ligt de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar, los van het aantal jaar dat je actief was. In 2025 verhoogt die naar 66 en in 2030 naar 67 jaar.