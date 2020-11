Pensioenen gaan vanaf 1 januari omhoog

Bruto

Voor alleenstaanden zullen de brutobedragen van het minimumpensioen voor een volledige loopbaan aan het einde van de legislatuur 1.580 euro per maand bedragen, wat neerkomt op een stijging met 292 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 190 euro per maand voor een wettelijk ambtenaar. Voor mensen met een gezin stijgt het minimumpensioen tot 1.979 euro per maand, wat een stijging met 365 euro per maand voor een loontrekkende of zelfstandige en 238 euro per maand voor een ambtenaar betekent.