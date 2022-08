PEILING. Energieprijzen pieken, winkelkar wordt duurder: doet de overheid genoeg? En wat verwacht je van de winter?

Energieprijzen swingen de pan uit en wie boodschappen doet, voelt dat ook in zijn portemonnee: het leven wordt duurder. HLN en VTM NIEUWS peilen naar de gevolgen voor de Vlaming. Is jouw koopkracht voelbaar gedaald tegenover een jaar geleden? Vind je dat de overheid genoeg doet? Wat verwacht je van de winter? En is er toch enige hoop? Hier kan je deelnemen aan de peiling (die duurt maar een vijftal minuten).