Peeters krijgt antwoord van Ryanair-topman: "Stakend personeel verliest loon, maar krijgt geen andere sancties" "Ryanair respecteert principes van stakingsrecht"

01 augustus 2018

17u08

Bron: Belga 0 Geld Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft een antwoord ontvangen op zijn brief aan Ryanair. Peeters had de Ierse luchtvaartmaatschappij begin deze week gevraagd om het sociaal conflict niet te laten escaleren, en Ryanair geeft nu aan dat het "de principes van het stakingsrecht respecteert", meldt het kabinet-Peeters. "Dit antwoord kan een geruststelling zijn voor het personeel."

Peeters schreef Ryanair-topman Michael O'Leary begin deze week een brief waarin hij vraagt om het sociaal conflict bij de lowcostmaatschappij niet op de spits te drijven. Aanleiding waren de waarschuwingsbrieven van Ryanair aan stakende werknemers, waarin stond dat hun afwezigheid als 'no show' geregistreerd zou worden. Zo'n 'no show' is een zware fout die als het vaker gebeurt tot ontslag kan leiden.



In zijn brief schrijft Peeters dat het stakingsrecht inhoudt dat werknemers niet ontslagen kunnen worden op basis van hun deelname aan een staking. In het antwoord zegt Ryanair nu dat de stakende werknemers enkel hun loon voor de stakingsdagen niet zullen ontvangen, maar dat ze geen andere sancties zullen krijgen, meldt het kabinet-Peeters.

"Ryanair geeft aan dat het de principes van het stakingsrecht respecteert", zegt Peeters. "Dat zou een evidentie moeten zijn, maar dit antwoord kan een geruststelling zijn voor het personeel", meent de CD&V-vicepremier. "Ryanair moet nu ook aan tafel gaan zitten en constructieve onderhandelingen voeren met de vakbonden. Mijn oproep van maandag om het sociaal conflict niet te laten escaleren, geldt onverminderd."



Ryanair moest vorige woensdag en donderdag 600 vluchten annuleren door een staking van het cabinepersoneel in België, Portugal, Spanje en Italië. Dat had gevolgen voor zowat 50.000 passagiers. Intussen dreigen er nog meer acties: op 10 augustus zullen onder meer de Belgische piloten opnieuw het werk neerleggen. Ryanair telt zo'n 700 werknemers in ons land.