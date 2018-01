Peeters keert vervroegd terug uit Davos: "Mensen ook geen valse hoop geven" TT

25 januari 2018

15u16

Bron: Belga, VRT 0 Geld De Belgische regering gaat alles doen om de betrokken werknemers van Carrefour en hun families maximaal te steunen. Dat stellen premier Charles Michel (MR) en vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in een eerste reactie op het transformatieplan bij de warenhuisketen.

Michel en Peeters "staan in contact met de directie van Carrefour" en gaan zo snel mogelijk de vakbonden ontmoeten, zo meldt de woordvoerder van de eerste minister. Peeters zei vanuit het Wereld Economisch Forum in Davos tegenover de VRT nog dat hij niet had gedacht dat het "om zo veel mensen zou gaan". Hij keert vervroegd terug uit Davos.

"We willen in eerste instantie van de directie tekst en uitleg over waarom men tot die beslissing is overgegaan en of het getal dat men nu heeft meegedeeld, nog verminderd kan worden", aldus Peeters. "We willen ook de vakbonden horen om hun visie en standpunt te kennen."

Ik keer vervroegd terug uit #Davos. Mijn plaats is in België om dossier van herstructurering #Carrefour op te nemen Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

"Geen valse hoop geven"

Toch wil Peeters ook realistisch zijn: We zitten in de Wet-Renault waar er verschillende fases moeten gevolgd worden" maar aangezien Carrefour een privébedrijf is en de invloed van de overheid dus beperkt is, "moeten we de mensen ook geen valse hoop geven".



Aan het hoofdkwartier van Carrefour in Evere is vandaag een bijzondere ondernemingsraad over de toekomst van de supermarktketen in België aan de gang. Op tafel ligt een transformatieplan dat in ons land gevolgen kan hebben voor maximaal 1.233 werknemers. Het gaat om 1.053 personen in de hypermarkten en 180 personen op de hoofdzetel. Twee structureel verlieslatende hypermarkten wil Carrefour sluiten: Genk en Belle-Île in Angleur.