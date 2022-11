PayPal verliest een belangrijke troef: welke voordelen heeft het nog? En kies je beter voor betalen met een kredietkaart?

Spaargids.beHet betaalplatform PayPal stopt met het vergoeden van retourkosten. Een vergoeding daarvoor indienen is dus niet langer mogelijk. PayPal verliest daarmee een grote troef in vergelijking met andere betaaldiensten. Op welk vlak verschilt het dan nog van een kredietkaart? En hoe populair is PayPal in België eigenlijk? Spaargids.be maakt de analyse.

Online aankopen terugsturen naar webwinkels gebeurt niet altijd gratis. Sommige van die winkels rekenen daarvoor verzendkosten aan. Om deze kosten te ontlopen, was betalen met PayPal een mogelijkheid. Onder bepaalde voorwaarden kon je via die betaaldienst immers een terugbetaling van de retourkosten verkrijgen. Die mogelijkheid valt nu dus weg. Dat levert de vraag op: welke andere voordelen biedt PayPal nog?

Wist je dat... Belgen bij 51 procent van hun online aankopen de elektronische betaalmethode Bancontact gebruiken? Creditcards en PayPal staan op plek twee en drie in dit lijstje met respectievelijk 17 procent en 12 procent. Dat blijkt uit cijfers van BeCommerce, gebaseerd op de eerste helft van dit jaar.

Voordelen van Paypal

De Amerikaanse betalingsdienst blijft wel zijn andere voordelen aanbieden. Het openen van een account bij PayPal is gratis, zowel voor privé- als zakelijke rekeningen. Betalingen in euro zijn gratis. Zijn er omrekeningen in vreemde valuta nodig, dan rekent PayPal wel kosten aan bovenop de wisselkoers.

Een ander belangrijk pluspunt is de aankoopbescherming. Bij een aangekocht artikel dat je niet hebt ontvangen, bijvoorbeeld, heb je recht op terugbetaling van de volledige aankoopprijs van het artikel, inclusief de betaalde verzendkosten.

Maar wat gebruikers vooral appreciëren, is de eenvoudige manier om transacties te verrichten. Via PayPal kan je namelijk makkelijk een koppeling met je bankrekening of je kredietkaart maken. Betaal je met PayPal, dan gaat het geld meteen van je zichtrekening of kredietkaart. Daarna zorgt PayPal dat het geld bij de verkoper terechtkomt. Bij betalingen hoef je dus de gegevens van uw bankrekening niet met de verkoper te delen.

De kredietkaart als alternatief?

Net als PayPal worden kredietkaarten als Visa en Mastercard wereldwijd aanvaard. Via een kredietkaart betaal je op een later tijdstip voor je aankoop, namelijk bij de maandelijkse afrekening. Die uitgestelde betaling laat toe om je geld op de zichtrekening niet meteen aan te spreken. Maar het risico is natuurlijk dat je, na een aantal betalingen met de kredietkaart, niet meteen ziet wat je totale kostenplaatje is en je bij de eindafrekening in het rood gaat. Dit kan extra kosten veroorzaken.



Meer weten? Via de vergelijker van Spaargids.be overloop je de voorwaarden en kosten van Visa- en Mastercardformules van verschillende aanbieders.

Kredietkaarten bieden vaak nog andere diensten aan. Bijvoorbeeld verzekeringen zoals extra aankoopbescherming en reisverzekeringen. Interessant is ook dit: via de kredietkaart kunt u een bedrag als waarborg geven, bijvoorbeeld wanneer u een auto huurt. Bij sommige kredietkaarten geniet u ook van permanente aankoopkortingen.



Is een dure kredietkaart de kosten waard? Op deze extra diensten en voordelen kan je rekenen.

Belangrijk om te weten is dat cash afhalen met een kredietkaart relatief duur is. Voor betalingen in een andere munt dan de euro, betaalt u wisselkosten. Meestal rekent de bank u jaarlijks ook een bijdrage aan voor uw kredietkaart.



Er zijn nog opties: van Klarna over iDeal tot Apple Pay: hier vind je meer online betalingsmogelijkheden en hun voordelen.

Lees ook via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.