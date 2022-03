Paul Gheysens verkoopt Poolse wolkenkrabber aan Google voor meer dan half miljard euro

AA Gent Daar gaat alweer een dak van Paul Gheysens: consterna­tie bij AA Gent nadat Ghelamco Arena opnieuw stormscha­de oploopt

Storm Eunice blies gisterennamiddag een deel van het dak van de Ghelamco Arena weg, waardoor de wedstrijd AA Gent-Seraing van later op de avond moest uitgesteld worden. Het is al de derde keer in drie jaar dat een storm een constructie van Paul Gheysens wegblaast. En daar kunnen ze in Gent allerminst mee lachen.

19 februari