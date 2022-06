Paul D’Hoore over de renteverhoging door de ECB: “Lenen wordt duurder, spaarboekjes geven niet meteen meer rendement”

“In het hele land is vastgoed gemiddeld 8,7 procent overgewaar­deerd”: hoe scoort jouw gemeente en wat betekent dat voor jouw portemon­nee?

De Belgische huizenmarkt is overgewaardeerd. Volgens onderzoekers van Belfius voor minstens 8,73 procent. “Wie in zo’n overgewaardeerde gemeente woont, heeft het moeilijker om een betaalbare woning te vinden binnen diezelfde gemeente”, duidt onze geldexperte en hoofdeconoom bij Belfius Véronique Goossens. Maar hoe weet je of jouw gemeente over- of ondergewaardeerd is?

12 mei