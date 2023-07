Paul De Grauwe vindt nieuwe renteverhoging overdreven: “Ze willen de banken sparen. Zoals altijd”

Mijntelco Welkomst­kor­tin­gen tot 269 euro bij telecompro­vi­ders: alle deals op een rij

Telecomproviders slingeren massaal welkomstkortingen naar je hoofd. Verkooptrucs waar je maar beter niet in trapt? Of zitten er deals tussen die écht de moeite waard zijn? Om dat uit te maken, bereken je best de totale korting. Mijntelco.be deed het werk voor jou.