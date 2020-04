Paul D'Hoore: “Koopkans op de beurs zoals je ze maar één keer om de 10 jaar, of zelfs in een mensenleven krijgt” Sven Watthy TTR

02 april 2020

13u46

Bron: VTM NIEUWS 1 Geld In totaal kan iets minder dan de helft van de mensen door de coronacrisis minder of niet meer sparen. “Dat cijfer valt goed mee, als je alle omstandigheden in rekening brengt”, vindt financieel expert Paul D’Hoore. “Het wil zeggen dat ruim de helft van de mensen voorlopig financieel ongehinderd de storm doorstaat.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Opvallend: 17 procent kan zelfs méér sparen. “Het gaat vooral om mensen tussen 18 en 34 jaar. Zij zien hun normale sociale leven wegvallen en kunnen niets uitgeven op café, op restaurant, op een optreden of een sportmanifestatie. Wat gaan zij doen met hun ‘coronaspaarpotje’?”, aldus D’Hoore.

“In beleggen blijken ze amper geïnteresseerd. Bijna de helft van de mensen vindt de vraag over beleggen ‘niet van toepassing’. Jammer voor hen”, gaat D’Hoore verder. “Want op de beurs gaan we naar een koopjesperiode die zich maar eens om de tien jaar - of zelfs één keer in een mensenleven voordoet. Ongeveer 12 procent van de mensen heeft dat al begrepen en is van plan om aandelen bij te kopen. Dat is een goede reflex. Ik zou die mensen waarschuwen niét overhaast te werk te gaan. De koopjesperiode kan nog enkele weken of zelfs maanden duren. En het is zoals in de winkel: op het einde krijg je de grootste korting.”

“Ongeveer 10 procent wil stoppen met beleggen. Dat zijn wellicht mensen die recent aan de slag zijn gegaan en hoopten snel rijk te worden. Bij elke grote crisis zie je beleggers afhaken. Mensen met aandelen Lernout & Hauspie in 2000 of Fortis en Dexia in 2008 raakten ontmoedigd en vertrokken. Maar als ze vandaag achterom durven te kijken, zullen ze vaststellen dat ze telkens een periode van járenlange beursstijgingen hebben gemist. Wie afhaakt in 2020, zal in 2027 ook tot die vaststelling komen”, besluit de financieel expert.

Heeft u zelf vragen over corona en uw geld? Stel ze dan hier. Financieel expert Paul D’Hoore beantwoordt vanavond uw vragen in de VTM NIEUWS-studio.

Lees ook:

Onze expert Paul D’Hoore: “Zelfs goud stelt teleur tijdens moeilijke beursdagen” (+)

Onze expert Paul D’Hoore: “Vergeet dit jaar je pensioensparen niet” (+)

Beleggen in tijden van coronavirus: wat u nu (niet) moet doen (+)