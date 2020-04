Paul D’Hoore: “Geniet van lage olieprijs zolang het kan. Het zal niet blijven duren”

Maandagavond Belgische tijd is de prijs voor een vat Amerikaanse ruwe olie voor de eerste keer ooit onder nul dollar gezakt. Wie een levering van 159 liter aanvaardt, krijgt daar dus geld voor. Maar veel succes om daar nog opslagruimte voor te vinden... In 2008, kort voor de financiële crisis, piekte de prijs van ruwe olie nog in de buurt van 150 dollar (138 euro) per vat.

De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Door de wereldwijde lockdown vanwege corona, is de vraag dramatisch gedaald. Het aanbod was daarentegen dramatisch toegenomen, doordat Saudi-Arabië extra olie oppompte om Rusland tot toegevingen te dwingen in een handelsconflict.

Hadden Saudi-Arabië en Rusland dan – een week geleden, samen met de Verenigde Staten – geen akkoord gesloten om tien miljoen vaten per dag mínder op te pompen? Inderdaad. Maar dat akkoord gaat pas in werking in de maand mei. Intussen blijft de olie toestromen.

Amerikaanse olie wordt grotendeels opgeslagen in de Texaanse stad Cushing. De olie komt er toegestroomd via diverse belangrijke pijplijnen. Cushing heeft een capaciteit van 73 miljoen vaten. Cushing zit bijna vol!

Als dát peil bereikt wordt, zouden de producenten moeten betalen om hun olie ergens kwijt te raken. Het is zoals met zonne- en windenergie bij ons, in het weekend. Dan is er zo veel elektriciteit beschikbaar, dat bedrijven betááld worden om stroom te willen afnemen.

Stel je voor dat jij en ik ook betaald zouden worden om elektriciteit te willen verbruiken en dat we geld toegestopt zouden krijgen als we gaan tanken… Nee, dat geluk is voor een consument niet weggelegd. De professionele markt past zich snel aan. Daarom zullen die superlage brandstofprijzen geen jaren blijven duren. We moeten ervan genieten zo lang het kan.