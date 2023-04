Passief beleggen: goedkoper én in 2022 ook lucratiever. Hoe komt dit? En hoe investeer je je geld het best?

Spaargids.beWie belegt, wil zijn geld laten opbrengen. Om dat waar te maken, kunnen fondsbeheerders op twee manieren beleggen: actief of passief. En wat blijkt nu? Passief beleggen brengt meer op dan actief beleggen, zelfs in een woelig beursjaar als 2022. Maar wat is dan het verschil? En waarom levert passief beleggen meer op? Spaargids.be maakt de balans op.

Actief versus passief beleggen

Actieve fondsbeheerders willen het beter doen dan de markt. Dus sleutelen ze voortdurend aan de samenstelling van hun beleggingsportefeuille, zodat die mogelijk meer opbrengt dan een bepaalde beursindex. Bijvoorbeeld meer dan de BEL20, de referentie-index van de Brusselse beurs.

Een passieve fondsbeheerder wil de prestaties van een beursindex niet overtreffen, maar evenaren. Dus probeert de beheerder alle aandelen uit de index te bezitten, precies in dezelfde verhouding. Passief beleggen is goedkoper, omdat de fondsbeheerder minder denkwerk moet verrichten. Tegelijk leidt een passieve strategie vreemd genoeg tot betere prestaties, blijkt uit cijfers van Morningstar, een bedrijf dat beleggingsfondsen analyseert.



Passief beleggen leverde vorig jaar meer op

2022 was een woelig beursjaar. En dus zou je verwachten dat actieve fondsbeheerders dan beter presteren. Dat is althans een oude beurswijsheid. Maar dat was zeker niet altijd het geval, zo blijkt uit de tiende Europese versie van Morningstars Active/Passive Barometer 2023. Het document rapporteert over de prestaties van bijna 26.000 unieke actieve en passieve fondsen in 2022.

Zelfs in een ongezien beursklimaat als dat van vorig jaar, waarin de wereldwijde Morningstar-indexen voor aandelen en obligaties met 17 procent daalden, presteerde maar 29 procent van de actieve beheerders beter dan de passieve beheerders. En in de 43 aandelencategorieën die Morningstar onderzocht, slaagde gemiddeld maar 30,5 procent van de actieve fondsen erin betere prestaties neer te zetten in vergelijking met de passieve tegenhangers.



Obligaties minder gevoelig

Obligatiebeheerders deden het blijkbaar ietwat beter. In een omgeving met stijgende rentes konden actieve obligatiebeheerders het renterisico verminderen door schuldpapier met een kortere looptijd te kopen. Obligaties waarvan de prijs dus minder gevoelig is voor renteveranderingen. Passieve beheerders die indexen met alle looptijden volgen, waren in dat klimaat duidelijk in het nadeel.

Opvallend: het betere resultaat van passief beleggen in 2022 is blijkbaar een Europees fenomeen. In de Amerikaanse versie van de Active/Passive Barometer 2023 zette 43 procent van de actieve fondsen betere prestaties neer dan hun gemiddelde passieve tegenhangers.

