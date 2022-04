Passagiers met vluchtvertraging kunnen schade vorderen van niet-EU-luchtvaartmaatschappij

Nederland kent hoogste inflatie sinds 1976

Het leven in Nederland was in maart 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. Het is de hoogste inflatie sinds april 1976, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland gingen de prijzen voor elektriciteit, gas en stadsverwarming hard omhoog, maar ook voedsel werd duurder.

