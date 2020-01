Pas voor fraudeurs die valse Card Stop-sms'jes versturen. Zo beschermt u zich ertegen HAA

07 januari 2020

12u02

Bron: Febelfin, Worldline 0 Geld Heeft u onlangs een sms gekregen in naam van Card Stop om uw bankkaart te (de)blokkeren? Ga daar dan zeker niet op in. Het gaat om valse berichten die door fraudeurs worden verzonden, zo waarschuwen bankenvereniging Febelfin en Worldline, de beheerder van Card Stop.

De laatste dagen circuleren er sms’jes waarin mensen worden gevraagd om dringend hun bankkaart te (de)blokkeren. Afzender van dienst: Card Stop. Maar dit zijn valse berichten die helemaal niet door Card Stop worden verzonden. Wél door fraudeurs. Een link in de sms leidt naar een valse website, waar mensen hun bankgegevens moeten doorgeven. Het resultaat? Een groot risico op fraude en dus vaak een geplunderde rekening.

De techniek die de fraudeurs gebruiken, is een variant van phishing. Daarbij hengelen fraudeurs naar de bankgegevens van hun slachtoffers. Hun modus operandi bestaat uit een bericht versturen met daarin een link naar een - nagenoeg perfect - nagemaakte website. Vaak verzenden ze een e-mail, maar meer en meer ook sociale mediaberichten, of in dit geval sms’jes. Voor phishing via sms’jes bestaat zelfs een specifieke naam: smishing.

Zich beschermen tegen smishing kan op dezelfde manier als bij phishing:

- Geef nooit je pincode of andere bankcodes door via telefoon, mail, sms of sociale media. Een bank zal je dit nooit vragen. Ook Worldline, de beheerder van Card Stop, zal dit nooit doen.

- Negeer berichten die je via een link naar een (valse) betaalsite of een (nagemaakte) app of website van je bank brengen.

- Voer alleen overschrijvingen uit in de vertrouwde app van de bank op je smartphone, of via de beveiligde website van je bank.

Wie toch in de val is getrapt, volgt best zo snel mogelijk het volgende stappenplan:

- Neem contact op met je bank.

- Verwittig Card Stop als je ook je kaartgegevens hebt doorgegeven. Dit kan via www.cardstop.be of via 070 344 344.

- Verander je codes.

- Dien klacht in bij de politie.