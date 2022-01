Pas afgestudeerde diëtiste Yara (24) vindt maar geen werk: “Ik verdien nu tot 800 euro per maand via Instagram”

Krijg jij nooit opslag? “Misschien komt dat vooral omdat je er nog niet om hebt gevraagd”

Ben je tevreden over het loon dat je krijgt of wil je graag opslag vragen? Dan blijkt dat niet altijd zo makkelijk te zijn. Veel mensen schrikken er immers voor terug om met hun baas te onderhandelen over hun salaris. Katia Tieleman, professor aan de Vlerick Business School, geeft advies voor dat moeilijke gesprek. “Belangrijk is dat je niet op voorhand al toegevingen doet.”

20 januari