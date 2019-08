Parket schikt met HSBC-bank voor recordbedrag van bijna 300 miljoen euro RL KG

06 augustus 2019

05u23

Bron: Belga 8 Geld Het Brusselse parket heeft met HSBC de grootste schikking ondertekend in de Belgische geschiedenis. De bank moet bijna 300 miljoen euro betalen om haar vervolging af te kopen. Dat schrijft De Tijd. Het nieuws werd later op de dag bevestigd door het Brusselse parket. “Die verruimde minnelijke schikking moet nog worden gecontroleerd door de raadkamer”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Dat zal in de loop van de maand september gebeuren maar een exacte datum is nog niet gekend.”

Meer dan 3.000 Belgische klanten van de HSBC Private Bank in het Zwitserse Genève konden jarenlang miljarden euro's zwart geld verborgen houden voor onze fiscus. Tot de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) in de zomer van 2010 de bankgegevens van al die Belgen te pakken kreeg via de Franse fiscus.



Terwijl de BBI zich bezighield met de klanten van HSBC begon het Brusselse gerecht in 2013 een onderzoek naar de bank zelf. Het dossier was geopend tegen HSBC Private Bank voor feiten van ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, het vormen van een criminele organisatie en onwettige uitoefening van de functie van financieel tussenpersoon.

Minnelijke schikking

Het gerechtelijk onderzoek is al een tijdje afgesloten en het was wachten op de eindvordering van het Brusselse parket. Er waren al langer aanwijzingen dat zowel HSBC als het Brusselse parket bereid was de zaak af te sluiten met een verruimde minnelijke schikking. De Tijd vernam nu dat er een akkoord is bereikt voor 294,4 miljoen euro. Ook HSBC vermeldde gisteren in één zin in zijn 124 bladzijden dikke interim-rapport dat "HSBC Private Bank in juni een schikking heeft bereikt om het onderzoek van de Belgische autoriteiten op te lossen", luidt het. Als de Brusselse raadkamer die schikking bekrachtigt, wordt HSBC niet meer vervolgd voor de correctionele rechtbank.

Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. “Gezien de aard van de feiten, de wijziging van het beheerbeleid van de bank en de burgerlijke minnelijke schikking met de Belgische staat, heeft het parket beslist de procedure af te sluiten met een verruimde minnelijke schikking”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Die maakt een snellere vergoeding van het slachtoffer, in dit geval de Belgische staat, mogelijk, alsook een beter verzekerde terugbetaling van fiscale en/of sociale schulden. De minnelijke schikking bespaart ook tijd en geld doordat ze dure en vaak complexe procedures vermijdt.” Ook heeft de bank intussen al een burgerlijke, niet-fiscale schadevergoeding van 400.000 euro betaald aan de Belgische staat, aldus het parket.

Het gaat volgens De Tijd om veruit de grootste minnelijke schikking in de geschiedenis van het Belgische gerecht. Het vorige record was behaald in een grote fraudezaak rond het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamonds.

Meer transparantie

De bank zou ook enkele veranderingen doorvoeren om zich te distantiëren van de fraudezaak. “HSBC Private Bank SA heeft gemeld dat ze belangrijke maatregelen heeft genomen om haar structuren, controles en procedures volledig te herzien om haar risicoprofiel aan te passen en een grotere transparantie te garanderen”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Zo zijn nieuwe algemene directeuren, een nieuwe directeur voor de naleving van de regelgeving en een nieuwe directeur voor de strijd tegen de financiële criminaliteit aangeworven, heeft de bank bepaalde diensten stopgezet, onder meer met betrekking tot offshore-bedrijven, heeft ze zich losgemaakt van vele markten en klanten en heeft ze een beleid van fiscale transparantie ingevoerd naar haar bestaande klanten.”

Als het gerecht mankracht ontbreekt voor grote fraudezaken, moet ze de kleine fraudeurs niet dubbel en dik aanpakken Michel Maus

Maar advocaat en professor fiscaal recht Michel Maus vindt de minnelijke schikking maatschappelijk gezien geen goede zaak. “Ik vraag me af of de bank nog een licentie moet krijgen”, zegt hij.



Maus heeft begrip voor het argument dat zo’n schikking heel wat tijd bespaart. Het loont meer om een aanzienlijke geldsom op te strijken dan om een energieverslindend correctioneel proces te voeren. “Maar er is ook het maatschappelijke verhaal, en dat klinkt alsof anders wordt opgetreden tegen monsterfraude”, zegt Maus. “Als ik zie dat het parket bij de gewone ‘keuterfraude’ niet aarzelt om een beroepsverbod te vorderen, dan vraag ik me af of de bank hier nog een licentie moet krijgen. Ethiek moet daarin toch een rol spelen.”

“Als het gerecht mankracht ontbreekt voor grote fraudezaken, moet ze de kleine fraudeurs niet dubbel en dik aanpakken”, besluit hij.