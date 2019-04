Panama Papers leverden al 1 miljard euro aan boetes en naheffingen op – en het einde is nog niet in zicht Redactie

03 april 2019

17u24

De onthullingen uit de zogeheten Panama Papers, waarin de activiteiten van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca uit de doeken werden gedaan, hebben wereldwijd al 1 miljard euro aan boetes en achterstallige betalingen opgeleverd. Het einde daarvan is drie jaar na de publicatie van de documenten nog niet in zicht, meldt de Nederlandse krant Trouw.

Er lopen nog honderden onderzoeken naar geld dat door het advieskantoor voor rijke klanten werd weggezet in belastingparadijzen. Mossack Fonseca zette meer dan 200.000 anonieme bedrijven op, waardoor het voor autoriteiten van andere landen bijna onmogelijk was om de eigenaar op te sporen.



Dankzij onder meer de e-mails, contracten en bankrekeningnummers waar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung in 2016 de hand op legde, was het voor journalisten verbonden aan het onderzoekscollectief ICIJ ineens mogelijk om de geldstromen en -locaties te achterhalen.

16 miljoen in België

Belastingdiensten gebruikten deze informatie vervolgens om onderzoek te doen naar zowel belastingontduiking als -ontwijking. Het Verenigd Koninkrijk loopt met 225 miljoen euro aan kop als het gaat om boetes en naheffingen. In Frankrijk werd tot nu toe 122 miljoen euro geïnd en in Australië haalde de belastingdienst 82 miljoen euro binnen.



In ons land werd de afgelopen drie jaar 16 miljoen euro geïnd, zo raakte gisteren al bekend. Dat is een pak minder dan de 65 miljoen euro die de regering aanvankelijk zei te willen recupereren via controleacties van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) binnen het Panama Papers-dossier.

Meer dan 1 miljard

Aangezien veel landen geen inzage geven in de onderzoeken die zij voeren naar belastingfraude, ligt het wereldwijde werkelijke bedrag waarschijnlijk hoger dan 1 miljard euro. In Polen doet bijvoorbeeld een speciale belastingeenheid onderzoek naar de informatie uit de Panama Papers, maar deze brengt hierover geen informatie naar buiten.