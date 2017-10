Oxfam: "Belastingontwijking kost jaarlijks 8 miljoen levens" ib

01u45

Bron: Belga 0 videostill Oxfam "Wanneer bedrijven niet eerlijk hun belastingen betalen, hebben arme landen niet genoeg geld voor onmisbare diensten zoals gezondheidszorg", aldus Oxfam. Geld Jaarlijks ontwijken bedrijven voor 100 miljard dollar aan belastingen in arme landen. Dat terwijl een derde van dat bedrag, 30 miljard dollar, al voldoende zou zijn om te vermijden dat jaarlijks bijna 8 miljoen moeders, baby's en kinderen in arme landen sterven. Dat heeft Oxfam Solidariteit berekend. De organisatie lanceert een filmpje waarin gewezen wordt op de grote menselijke kosten van belastingontwijking. Ook België kan daarbij meer doen, meent Oxfam.

Volgens Oxfam blijkt uit cijfers dat bedrijven jaarlijks voor 100 miljard euro aan belastingen ontwijken in arme landen. Nochtans zou er maar een derde van dat bedrag nodig zijn voor wereldwijde basisgezondheidszorg zoals vaccinaties, verloskundigen en de behandeling van diarree. Een betere toegang tot die basisgezondheidszorg zou kunnen voorkomen dat "jaarlijks gemiddeld 7,8 miljoen kinderen en 210.000 vrouwen sterven in 74 arme landen".

Roof van onmisbare fondsen

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker fiscaliteit bij Oxfam: "Grote bedrijven die belastingen ontwijken, halen onmisbare fondsen weg uit ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd worden de armste mensen overal ter wereld uitgesloten van basisgezondheidszorg die hun leven kan redden. Er is geen enkel geldig excuus om niet hard op te treden tegen belastingontwijking."

Taak voor de overheid

Oxfam benadrukt dat het in de eerste plaats aan overheden is om maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Zij kunnen belastingontwijking tegengaan door publieke transparantie voor multinationals te verplichten en sterkere anti-ontwijkingsmaatregelen te nemen. Ook de Belgische regering kan volgens Oxfam meer doen. Maaike Vanmeerhaeghe: "De oplossingen om een einde te maken aan belastingontwijking liggen op tafel. Maar het is teleurstellend dat overheden, waaronder België, het belang van multinationals nog steeds laten primeren boven dat van gewone burgers."