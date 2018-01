OVERZICHT: Niet de eerste keer dat Carrefour zo hard snoeit in aantal jobs FT

25 januari 2018

16u42 1 Geld Het is niet de eerste keer dat Carrefour zo stevig snoeit in het aantal banen. De vakbonden wijzen erop dat het scenario zich herhaalt en dat komt bijzonder hard aan bij het personeel. "Het is intussen al de derde grote herstructurering in tien jaar tijd", klinkt het. Een overzicht.

Ondernemer François Vaxelaire laat in 1972 warenhuisketen Au Bon Marché fuseren met Innovation en Priba. Twee jaar later, in 1974, volgt een nieuwe fusie. De groep Inno-BM gaat samen met GB Bedrijven. In de sector wordt de dynamische ondernemer ‘Monsieur Fusion' genoemd. In 1985 krijgen de hypermarkten een nieuwe naam, Maxi GB.

Bijna zeven jaar lang blijkt er geen vuiltje aan de lucht, tot in 1992. Sinds dat jaar verkeert GB in een herstructurering. In september 1993 volgt de grote klap: over een periode van drie jaar sneuvelen 3.600 jobs, 3.300 ervan zijn voltijds. De eerste grote sanering is een feit. Volgens CEO op dat moment, Rudi Vercruysse, stijgen de loonkosten sneller dan de omzet. En dus kan een forse personeelsafvloeiing niet uitblijven, klinkt het. Een nationale staking breekt uit.

In 2007 sluit Carrefour zestien supermarkten waarbij 900 van de 5.500 mensen hun job verliezen. De naamgeving wordt vereenvoudigd tot Carrefour, GB en Express. De GB-producten worden vervangen door Carrefour-producten.

In 2010 volgt een nieuwe grote klap. Op 10 februari blokkeert het personeel van het distributiecentrum in Ternat de bevoorrading van meerdere hypermarkten, een actie die zich daarna uitbreidt tot de hyper- en supermarkten. Op 16 februari staakt een groot deel van de vrachtwagenchauffeurs die producten naar de hypermarkten voeren. Op 23 februari wordt een buitengewone ondernemingsraad samengeroepen. Daar wordt verkondigd dat "er dringend iets gedaan moet worden aan de slechte resultaten van de hypermarkten en de supermarkten".

Het beeld oogt somber. Hoewel Carrefour sinds 2001 zowat 845 miljoen euro in België heeft geïnvesteerd, is het resultaat voor de geïntegreerde winkels verpletterend slecht. 32 hypermarkten en evenveel supermarkten boeken verlies. In totaal gaat het om verlieslijdende winkels met 4.664 arbeidsplaatsen. De CEO stelt een herstructureringsplan voor en sluit 14 hypermarkten (1.352 werknemers) en zeven supermarkten (320 werknemers). Zestien supermarkten worden overgenomen door de Groep Mestdagh. Opnieuw verliezen 1.672 werknemers hun job.

En ook vandaag is dus een "nieuw sociaal bloedbad" aangekondigd: maximaal 1.233 banen verdwijnen in ons land. Het gaat om 1.053 jobs bij de hypermarkten en 180 banen op de hoofdzetel in Evere.