OVERZICHT. Hoeveel kost een dagje pretpark tijdens de paasvakantie? En via welke websites kan je korting scoren?

Goed voor je humeur, maar niet zo goed voor je portefeuille. Een dagje pretpark is tegenwoordig niet meer goedkoop te noemen. Maar hoeveel geld ben je nu echt kwijt als je Walibi, Plopsaland, Bellewaerde, Bobbejaanland of de Efteling bezoekt? Onze journalist rekende het uit én zocht naar verschillende manieren om toch korting te scoren: “Voor Bobbejaanland variëren de prijzen voor volwassenen tussen de 26,90 euro en 44,90 euro.”

Zo deden we de test

In onze berekening nemen we een gezin met twee volwassenen en twee kinderen (1m- 1m40) als uitgangspunt. Het gezin koopt een ticket voor het park én voor de parking rechtstreeks aan de kassa. Er is geen sprake van extra kortingen. Lunchen doet het gezin met een eigen lunchpakket, meegenomen van thuis. Avondeten gebeurt wel in een van de restaurants in het pretpark. We gaan er daarbij vanuit dat ieder gezinslid een frietje en een cola neemt. Als tussendoortje kiest ons gezin voor een ijsje.

Plopsaland De Panne is duidelijk het duurste pretpark, volgens onze test. Voor een dag met vier personen (inclusief eten en drank), betaal je meer dan 260 euro. Ook het parkingticket is met 15 euro de duurste uit de hoop. Nog opvallend aan het pretpark: iedereen die groter is dan 1 meter, betaalt de volle pot (48,50 euro). In andere pretparken zoals Walibi wordt er wel nog een korting geven voor mensen tussen de 1 meter en 1,40 meter.

Als je het goedkoopste af wil zijn, trek je best naar Bellewaerde. Daar betaal je ‘maar’ iets meer dan 215 euro voor een dagje pretpark met hele gezin. De ticketprijs aan de kassa ligt dan ook nog altijd een stuk lager dan in andere parken. Voor een volwassene betaal je slechts 42 euro. Ook de prijs voor de parking (9 euro) is het laagst van alle attractieparken.

Fan van paaseieren en Studio 100? Dan zak je in het paasweekend, van 8 tot en met 10 april, best af naar Plopsaland De Panne. Daar vindt dan de ‘Ketnet Junior Paaseierenraap’ plaats. Jong en oud kan er naar hartenlust paaseieren rapen. Bovendien zal ook Kabouter Plop dat weekend het beste van zichzelf geven in een nieuwe paasshow.

Geen tijd in het paasweekend? Dan is ook Bellewaerde een prima optie. Iedere dag van april kan je er paaseieren rapen, en dat om 14, 15 en 16 uur.

Tot slot vieren ze ook in Bobbejaanland Pasen. Het park doet dit met BIM, een vriendelijk maar verlegen paasklokje. In het park kunnen kinderen komen ‘klokkenspotten’. Wanneer ze alle klokken gevonden hebben, worden ze beloond met een ijsje op het einde van de dag.

Voor alle pretparken geldt dezelfde regel: koop je tickets online. Die zijn bijna altijd goedkoper dan aan de kassa. “Zelfs als je het ticket de dag zelf koopt, kan je online nog 1 korting meer scoren”, laat Bobbejaanland weten. Daarnaast moet je ook weten dat steeds meer parken met een variabel ticketsysteem werken. Iedere dag is er dan een andere prijs geldig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Bobbejaanland en de Efteling. “Hoe meer je je ticket op voorhand koopt, hoe goedkoper ze worden. De online prijzen kunnen voor volwassenen zo variëren tussen de €26,90 en de €44,90", aldus Bobbejaanland.

Daarnaast is het ook nooit een slecht plan om het internet af te speuren naar kortingscodes. Die vind je op websites zoals Pretparkdeals.be. Soms delen de pretparken er ook zelf uit: “Vanaf 1 april loopt er bij ons een paaspromo. Als je de code ‘PASEN’ ingeeft bij een betaling op onze website, krijg je 5 euro korting op de tickets ≥1m voor alle parken”, zegt Plopsa .

Heb je nog altijd geen korting gevonden? Dan kan je ook altijd je kans wagen op sites zoals Vakantieveilingen.be. Daar kan je bieden op tickets voor pretparken én dierentuinen. Als er weinig andere aanbieders zijn, kan je zo echt mooie deals scoren. Hou er alleen rekening mee dat je bovenop het bedrag altijd 5,50 euro administratiekosten moet betalen. Laat je dus niet te hard meeslepen in het spel van vraag en aanbod.

Bellewaerde

Na de afbraak van de iconische Keverbaan, pakt Bellewaerde dit jaar uit met twee nieuwe familieattracties. In de ‘Hampi’ tuimel je met hele gezin aan een sneltempo door de lucht, terwijl je in de Pssshtstation vastzit in een rondtollende wagon.

Verder opent het pretpark een nieuw wandelplatform bij de leeuwen en amoertijgers, én krijgen de giraffen en zebra’s een nieuw verblijf. Ook op culinair vlak is er dit jaar vernieuwing bij Bellewaerde. Het park in Ieper opent een self-service restaurant in middeleeuwse stijl.

Volledig scherm 'Hampi is de nieuwste familieattractie in Bellewaerde. © rv

Plopsaland De Panne

In Plopsaland De Panne ligt dit jaar de focus op ‘Circus Bumba’. Een overdekt themagebied rond de bekende clown Bumba. In de paasvakantie openen in dat gebied twee nieuwe horecapunten: Frituur De Spiegeltent en Bumba Snack. In de zomer komen daar nog drie nieuwe attracties bij, waaronder ook een darkride.

De Efteling

Ook in de Efteling krijgt een attractie een make-over. Vanaf 1 april vaart de legendarische waterachtbaan De Vliegende Hollander door een gloednieuw decor met vervallen scheepswrakken. Daarnaast wordt ook het voormalige Panorama-restaurant volledig vernieuwd. Zowel de binnen- én buitenkant krijgen een oriëntaalse metamorfose.

Bobbejaanland

Bobbejaanland pakt in mei uit met de heropening van de waterattractie ‘Indiana River’. Dit nadat vorig jaar de boomstammetjes in ‘Indiana Jones’-thema definitief werden afgebroken. De vernieuwde attractie heet ‘Terra Magma’ en wordt een avontuurlijke ontdekkingsreis doorheen een mysterieuze vulkaan.

Walibi

Bij Walibi in Waver is er later dit jaar plaats voor een nieuwe attractie. Vanaf de zomer kunnen bezoekers een ritje maken op de Silverton. Dat is een geavanceerde draaimolen, gehuld in een modern cowboyjasje. In december opent het park ook nog vier splinternieuwe glijbanen in zijn aquapark Aqualibi.

