Overweeg je zonnepanelen? Dit was hun straffe rendement vorig jaar

MijnenergieMet bijna tweeduizend zonuren was 2022 één van de zonnigste jaren van de afgelopen decennia. En dat hebben ook onze zonnepanelen geweten. Vorig jaar lag de productie per wattpiek geïnstalleerd vermogen een flink stuk hoger dan in 2021. Mijnenergie.be overloopt de cijfers.

Een zeer zonnig jaar

In totaal scheen de zon volgens het KMI vorig jaar 1.974 uren in Ukkel. Dat is flink meer dan het dertigjarige gemiddelde van 1603,40 uren.

In 2021 moesten we nog vrede nemen met 1590,00 uren zonneschijn. Dat vertaalt zich uiteraard ook in een hogere opbrengst van onze zonnepanelen in 2022.



De wachttijden voor zonnepanelen lopen flink op: hoelang moet je geduld hebben? En waarom is dat het geval?

Productie per maand

In Vlaanderen steeg de productie per geïnstalleerd vermogen van 0,938 kilowattuur per wattpiek geïnstalleerd vermogen naar 1,032 kilowattuur per wattpiek. Dat is een toename met ongeveer 10%.

De zonnige zomermaanden juni (+31%) en juli (+23%) droegen daar in grote mate toe bij. Het milde najaar vertaalde zich eveneens in een hogere productie, met november (+25%) als uitschieter.

Enkel in april (-3%), september (-10%) en oktober (-14%) wekten zonnepanelen in 2021 meer energie op dan in 2022. Dat blijkt op basis van de indicatieve data van de Stroomvoorspeller van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).



Lees ook: Hoe maakt jouw leverancier je digitale energiemeter slimmer én je factuur op die manier lichter?

Beter dan verwacht

Wie over een doorsnee installatie met een maximaal vermogen van 4.000 wattpiek beschikt, wekte in 2022 dus gemiddeld 4.128 kilowattuur energie op. Om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen, hanteren de meeste simulatoren standaard een omrekenfactor van 0,89. Dat betekent dus dat de zonnepanelen in 2022 significant beter rendeerden dan de theoretisch ingeschatte opbrengst.

Effect bij analoge en digitale meter

Bij eigenaars van een analoge meter draaide de teller het voorbije jaar dus stevig terug. Eigenaars van een digitale meter konden dan weer een hoger aandeel energie zelf verbruiken of meer stroom verkopen aan hun energieleverancier.

Bovendien lag de vergoeding van de leveranciers voor de opwekte elektriciteit het voorbije jaar significant hoger dan in 2021. Vooral tijdens de zomer liepen die variabele injectietarieven hoog op.



Op zoek naar de actuele injectietarieven per energieleverancier? Daarvoor kan je hier terecht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees meer op Mijnenergie.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.