Overweeg je om halftijds te werken? "Weet dat niet alleen je loon omlaag gaat”

Wat doet 4/5 werken voor je gezondheid? En hoeveel loon verlies je erdoor?

De juiste keuzes maken op en over het werk, daar stopt de Vlaming veel denktijd – en piekertijd – in. Dat is logisch, want de consequenties zijn bijna altijd groot omdat je zoveel uren doorbrengt op je werk. En de keuzes die je maakt, kunnen grote gevolgen hebben voor de rest van je loopbaan. Maar hoe maak je dan de juiste keuzes? Onze werkexpert Stijn Baert keek hiervoor naar de wetenschap: “Onderzoek heeft bewezen dat bepaalde keuzes goed voor je zijn.”