Overstijgen je dromen je budget? Zoveel kost een lening voor een tuinproject

Spaargids.beDe tuin vormt het verlengstuk van de woning. Het is een plek om te ontspannen, samen tijd door te brengen, te ravotten en misschien zelfs te zwemmen. Voor een verzorgde tuin, die helemaal op de wensen en smaak van de eigenaar is afgestemd, kan het kostenplaatje al snel oplopen tot duizenden euro’s. Om die buitendroom te financieren, biedt een lening bij de bank mogelijk een uitkomst. Maar wat kost zo’n krediet? Spaargids.be doet het uit de doeken.

Een tuinproject kent vele facetten. Wie over het nodige inzicht, groene vingers en tijd beschikt, slaagt er mogelijk in om zelf met een beperkt budget knap werk te leveren. Laat je het ontwerp en de aanleg door professionals uitvoeren, dan zal de investering een stuk hoger oplopen.

Renovatiekrediet

Niet zelden volgt de (her)aanleg van de tuin als volgende stap na de aankoop van een woonst. In dat geval is het resterende budget niet altijd toereikend. Je kan in dat geval bij de bank aankloppen voor een lening. Je geniet er van gunstige voorwaarden, aangezien de kredietinstelling je tuinproject als een verbouwing beschouwt, waardoor het in aanmerking komt voor een renovatiekrediet.

Zo’n renovatielening is een lening op afbetaling waarmee je verbouwingen kunt financieren. Ze kent een vaste rentevoet, maandelijkse aflossingen en een vooraf bepaalde looptijd. Spaargids.be legt de jaarlijkse kostenpercentages van de verschillende kredietverstrekkers naast elkaar. KBC Bank en CBC afficheren met 2,50% de meest gunstige rentevoet voor wie 10.000 euro leent met een looptijd van 36 maanden. Je betaalt in dat geval 288,49 euro per maand af, goed voor een totale intrest van 385,64 euro.

Van tuinhuis tot totaalproject

Goed om weten is dat dergelijke renovatieleningen – afhankelijk van de kredietverstrekker – al mogelijk zijn voor bedragen vanaf 500 euro. Het betekent dat ook kleinere investeringen, zoals de aankoop van een tuinhuis in aanmerking komen. Bij sommige banken is het ook mogelijk om een hoger bedrag dan de waarde van de werken te lenen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij BNP Paribas Fortis, waar je tot 130% van de investeringssom kunt lenen.

Je houdt er best rekening mee dat verschillende kredietinstellingen de rentevoet laten afhangen van het kredietbedrag. Leen je bij BNP Paribas Fortis 10.000 euro met een looptijd van 36 maanden, dan bedraagt de rentevoet 3,90%. Bij een lening van 15.000 euro valt dat jaarlijkse kostenpercentage terug naar 2,50%. Vergelijken is dus de boodschap!

Renoveren via wederopname woonkrediet

Het alternatief bestaat in een wederopname van je hypothecaire lening. Je hergebruikt in dat geval (een deel van) het al afgeloste kapitaal van je bestaande woonkrediet om je tuinproject te financieren. Die formule heeft als voordeel dat je geen notaris- en hypotheekkosten hoeft te betalen. Je leent tegen de actuele rentevoeten voor een hypothecaire lening, maar betaalt daarnaast wel dossierkosten. Het komt er dus op aan het totaalplaatje in ogenschouw te nemen en na te gaan of je op die manier onder de kosten van een renovatiekrediet duikt.

