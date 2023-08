Overheid topt e-DEPO af, maar lanceert wel een nieuwe staatsbon: waarom die (tegenstrijdige) keuze?

Wat is een e-DEPO?

“Een e-DEPO is een rekening die je kan openen bij de overheid, meer bepaald bij de Deposito- en Consignatiekas”, zegt Christel Buijsen van Immotheker Finotheker. “Daarop kan je dan geld storten, net als op een spaar- of termijnrekening. Je hebt er ook vrij toegang toe via een platform.”

Te populair geworden

Vroeger was de e-DEPO niet zo bekend, maar dat veranderde het voorbije jaar. De rente van de e-DEPO is namelijk gebaseerd op het dagelijkse rendement van overheidsobligaties met een resterende looptijd van één jaar. Dat maakte de e-DEPO erg interessant, met in april een rendement van 3,1 procent, dat in mei waarschijnlijk nog zou toenemen.

Terwijl bij de start amper 53 mensen per maand een e-DEPO openden, steeg dat aantal na berichten in de pers tot 2.185 per maand. Op zes maanden tijd kwam zo liefst 870 miljoen euro op e-DEPO-rekeningen te staan. En toch stelde minister van Financiën Van Peteghem een plafond voor de rente in.

Voortaan kan een e-DEPO nog maximaal 2,5 procent rente opleveren. Ter vergelijking: de spaarrekening die momenteel het meest opbrengt, vind je bij Santander Consumer Bank. De totale rente bedraagt er 2,5 procent, op voorwaarde dat je minstens 125.000 en maximum 200.000 euro op de rekening plaatst.



Waarom wél een staatsbon?

Waarom plafonneert de overheid aan de ene kant haar e-DEPO’s, maar brengt ze aan de andere kant een nieuwe staatsbon uit, die vermoedelijk meer zal opbrengen dan de meeste klassieke spaarrekeningen? “Als je zo’n obligatie koopt, leen je een bedrag aan de overheid, in ruil voor de rente waartegen de staatsbon is uitgegeven”, legt Christel Buijsen uit. “De overheid beschikt in dat geval gedurende één jaar vast over dat geld.”

De vraag om de rente van de e-DEPO te plafonneren kwam van het Agentschap van de Schuld, dat instaat voor de financiering van de Belgische staatsschuld. Het Agentschap van de Schuld stelde dat het succes van de e-DEPO tot problemen kon leiden. De Deposito- en Consignatiekas belegt het ontvangen geld voor een e-DEPO, terwijl het wel meteen opvraagbaar blijft.

Het potentieel hoge rendement kon ertoe leiden dat mensen almaar meer geld op e-DEPO-rekeningen zouden storten, om het nadien mogelijk massaal terug te vragen op een voor de overheid niet zo handig moment. Zo zou een financieringsrisico ontstaan, omdat de overheid dan ook nog eens enorm zware interesten zou moeten betalen.

Meer zekerheid … voor de overheid

“Met de nieuwe staatsbon riskeert de overheid niet dat het geld op een ongewenst moment wordt teruggevraagd. Het geld staat in principe gedurende een jaar vast. Je kan je staatsbon enkel verkopen op een zogenaamde secundaire markt”, zegt Buijsen, “waar het spel van vraag en aanbod geldt. Als er nieuwe financiële producten ondertussen hogere rentes opleveren, zal jij je staatsbon maar kunnen verkopen tegen een lager bedrag dan je oorspronkelijke inleg. Geen goed idee, dus.”

