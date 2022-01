Over een hele carrière kan het loonverschil tussen mannen en vrouwen oplopen tot 1,2 miljoen euro”: zo leer je wél onderhandelen over je loon

Jongeren openharti­ger over loonbrief op werkvloer, maar is dat ook een goed idee?

Een van de laatste taboes op de werkvloer: ons loon. Met collega’s praten over het salaris blijft voor veel Belgische bedienden een delicate kwestie. Opvallend is dat jongere medewerkers er wél meer voor openstaan om over hun loon te praten. Ruim 6 op de 10 van de Belgische bedienden jonger dan 34 jaar vindt het geen probleem om collega’s te zeggen hoeveel hij of zij verdient. Maar is dat wel een goed idee?

13 januari