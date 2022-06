Ouderschapsverlof steeds populairder: deze uitkering mag je verwachten

JobatHet voorbije jaar hebben 9,4 procent meer ouders betaald ouderschapsverlof opgenomen. De stijging is er bij zowel mama’s als papa’s. De grootste toename zien we bij mama’s die hun werkregime met 1/10 onderbreken om voor hun kroost te zorgen: een halve dag per week of een dag om de twee weken dus. Jobat.be legt de verschillende manieren (en voorwaarden) uit om ouderschapsverlof op te nemen.

Mama’s kiezen nog steeds veel vaker voor ouderschapsverlof dan papa’s, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In maart van dit jaar telde de RVA 84.254 ouders met betaald ouderschapsverlof, onder wie 55.538 mama’s en 28.716 papa’s. Er zijn dus bijna dubbel zoveel mama’s die ouderschapsverlof inschakelen om voor de kinderen te zorgen dan papa’s. Sinds 2018 is het betaald ouderschapsverlof in België toegenomen met 22 procent. Het aantal stijgt zowel bij mama’s als bij papa’s.

Die toename heeft onder meer te maken met de mogelijkheid om ouderschapsverlof in een 1/10-onderbreking op te nemen. Die vermindering van het werkregime met 10 procent is mogelijk sinds de zomer van 2019. De populariteit van de optie liet niet lang op zich wachten. Het voorbije jaar steeg deze vorm met liefst 28 procent bij de mama’s. Onder de papa’s kiest bijna één op vier voor deze formule. De voordelen zijn dan ook niet min. Met een halve dag per week vrij of één dag om de twee weken is er een beperkte impact op zowel het inkomen als de jobinhoud. Tegelijk biedt het wel meer ademruimte voor gezinnen, bijvoorbeeld op woensdagmiddag. Ook in co-ouderschap wordt vaak naar deze formule teruggegrepen.

Benieuwd welke uitkering je mag verwachten als je ouderschapsverlof opneemt?

Welke formules (en voorwaarden) zijn er?

Ouderschapsverlof is er voor elke biologische vader en moeder, adoptieouder en ouder die een kind heeft erkend. Om er gebruik van te kunnen maken, moet je als werknemer in de privésector minstens 12 maanden aan je werkgever verbonden zijn. Per kind krijg je 4 maanden ouderschapsverlof, die je kunt laten ingaan tot je kind de leeftijd van 12 jaar bereikt. Voor ouders van kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent mag je het verlof opnemen tot je kind 21 wordt.

Je kan ervoor kiezen om:

• helemaal niet te werken gedurende 4 maanden, naar keuze op te splitsen per maand.

• halftijds te werken gedurende 8 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van minimaal 2 maanden.

• 4/5e te werken gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden.

• 9/10e te werken gedurende maximaal 40 maanden, op te splitsen in periodes van 10 maanden. Je kunt dan om de twee weken een dag ouderschapsverlof opnemen, of een halve dag per week. Voor deze methode is het akkoord van je werkgever wel vereist.

Je mag de verschillende mogelijkheden ook afwisselen. Op voorwaarde dat je werkgever akkoord gaat, kan je je ouderschapsverlof ook voor kortere periodes aanvragen:

• Bij een voltijdse onderbreking: in periodes van één week of een veelvoud ervan. In dat geval kun je geen aanmoedigingspremie krijgen boven op je RVA-uitkering.

• Bij een halftijdse onderbreking: in periodes van één maand of een veelvoud ervan. In dat geval kun je wel een aanmoedigingspremie krijgen boven op je RVA-uitkering.

Heb jij recht op ouderschapsverlof?

Hoeveel bedraagt de onderbrekingsuitkering?

Voor voltijdse werknemers die hun job volledig neerleggen, bedraagt de onderbrekingsuitkering van de RVA – sinds de indexering van mei 2022 – 828,45 euro netto per maand. Wie halftijds ouderschapsverlof opneemt, ontvangt 381,87 euro netto boven op het loon. Wie 4/5e aan de slag blijft, houdt daar een uitkering van 129,55 euro netto per maand aan over. Bij de 9/10e-regeling bedraagt de onderbrekingsuitkering maandelijks 64,78 euro netto. Alleenstaande ouders met één of meerdere kinderen ten laste hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een hogere uitkering, net als wie ouder is dan 50 jaar. In de meeste gevallen kun je bijkomend op je onderbrekingsuitkering ook een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen.

Benieuwd op welke uitkering jij aanspraak maakt?

