“Ouders spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de carrièredoelen van hun kinderen”: ze help je je kind aan een geschikte baan

JobatDe gemiddelde zoektocht naar een job bedroeg in België en Nederland in het eerste kwartaal van dit jaar iets meer dan drie maanden, zo tonen cijfers van Intelligence Group. Wil het bij je (pas afgestudeerde) zoon of dochter echter niet vlotten? Wat kan je als ouder dan doen om te helpen? En wat zeker niet? Jobat.be kreeg tips voor bezorgde ouders van Mieke Dijckmans, Business Unit manager SME bij SD Worx Staffing, die elke dag 5.500 uitzendmedewerkers aan het werk zet.

Hoe kun je als betrokken ouder een kind dat geen werk vindt helpen?

Mieke Dijckmans: “Ga in eerste instantie na waar je zoon of dochter precies op vastloopt. Vindt je kind geen geschikte vacatures? Volgen er geen uitnodigingen voor een jobinterview? Of loopt het net tijdens de sollicitatiegesprekken mis?... Hierop kan je gericht hulp of advies aanbieden.”

“Dat kan op tal van manieren. Help bijvoorbeeld met het opstellen van een cv en sollicitatiebrief, of geef er feedback over, wijs je kind op vacaturesites waar het jobadvertenties vindt, geef tips voor het sollicitatiegesprek en de voorbereiding ervan… En laat vooral weten dat je dochter of zoon altijd bij jou terecht kan voor hulp of advies.”



Wanneer schakel je als helpende ouder beter een versnelling terug?

“Onthoud dat je kind uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor het vinden van werk. Jij kunt hem/haar helpen, maar je kind dient ook zelf stappen te ondernemen en initiatief te tonen. Een aantal keuzes zal je kind zelf moeten maken, als ouder kan je daarbij enkel een ondersteunende of coachende houding aannemen. Zo moet je kind zelf kiezen welk type werk hij of zij wil doen en dien je hem/haar de ruimte te geven om de eigen weg te volgen."

“Ook wat betreft het salaris meng je je beter niet te veel. Laat je kind zelf onderhandelen over het loon en de voordelen die bij een baan horen. Op die manier leert hij of zij hoe te onderhandelen en zichzelf te presenteren aan een werkgever. Hetzelfde geldt voor de werkrelaties. Hoewel je advies kunt geven over hoe je kind het beste kan omgaan met collega’s en leidinggevenden, is het beter om je kind zelf deze relaties te laten opbouwen en onderhouden."

“Nog een voorbeeld zijn de werktijden. Misschien verkies je een bepaald soort werktijden voor je kind, toch is het belangrijk dat je kind de ruimte krijgt om zijn of haar eigen werkschema te kiezen. Ook dit is een onderdeel van het leerproces. Je kan als ouder advies geven over het vinden van een goede werk-privébalans, maar het is aan je kind om te beslissen welk werkritme het beste bij hem of haar past.”



Hoe ga je het gesprek aan met je kind indien de ‘job search’ niet wil vlotten?

“Het bespreekbaar maken van dit onderwerp is niet altijd evident. Toon om te beginnen empathie. Vertel dat je begrijpt dat het vinden van werk uitdagingen met zich meebrengt. Laat je kind weten dat het normaal is om teleurgesteld te zijn en dat je er voor hem of haar bent. Vervolgens komt het erop aan een luisterend oor te bieden. Laat je kind zijn/haar verhaal doen, stel open vragen en luister naar wat er speelt. Bied tenslotte aan om te helpen bij het vinden van vacatures, het verbeteren van het cv of het schrijven van sollicitatiebrieven.”

“Als het vinden van werk op dit moment niet lukt, kijk dan ook samen naar alternatieven zoals een stage, opleiding of vrijwilligerswerk. Laat je kind weten dat er altijd mogelijkheden zijn om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, dat het vinden van werk soms tijd kost en dat er meerdere wegen zijn om het gewenste doel te bereiken.”

Wanneer raad je aan om te solliciteren ‘onder het diploma’?

“Het accepteren van een job ‘onder je diploma’ kan een optie zijn als je geen werk kunt vinden dat aansluit bij je huidige diploma. In sommige gevallen is dat zelfs voordelig omdat het helpt om werkervaring op te doen en zo het cv te verbeteren."

“Toch is het belangrijk om goed te wikken en wegen. Als je te lang in een baan blijft waarvoor je overgekwalificeerd bent, kan het de carrièremogelijkheden op lange termijn beperken. Het kan dan moeilijker worden om door te groeien of werk te vinden dat wel aansluit bij je profiel. Als je in een dergelijke job ook het gevoel krijgt dat je niet ten volle je vaardigheden kan inzetten of jezelf kan ontwikkelen, werkt dit bovendien demotiverend.”



“Raakt je kind er niet uit, dan kan het nuttig zijn om advies te vragen aan een loopbaanadviseur of mentor om te helpen bij het maken van de juiste beslissing. Naast je steun als ouder, zijn er immers nog steeds de verschillende online platformen, instanties of gespecialiseerde loopbaancentra om je kind te begeleiden bij zijn/haar zoektocht.”

Is het zinvol om zelf te netwerken voor je kind?

“Absoluut, op voorwaarde dat je dit op de juiste manier doet. Tewerkstellingen gebeuren steeds meer via ‘referrals’, (doorverwijzingen, red.), dus introduceer je kind zeker bij je persoonlijk netwerk. Maak een lijst van mogelijk nuttige contacten. Dit kunnen vrienden, familieleden, oud-collega’s, buren of andere professionals zijn. Vertel je netwerk wat voor soort werk je kind zoekt en welke vaardigheden hij of zij heeft."

“Wees duidelijk over de werkervaring, opleiding of andere kwalificaties van je kind. Het is cruciaal om hier eerlijk over te zijn en geen overdreven of misleidende informatie te verschaffen, want dit kan de kansen van je kind juist verminderen. Houd deze contacten ‘warm’ door bijvoorbeeld af en toe een e-mail te sturen of te bellen om te vragen hoe het gaat. Op deze manier blijf je in het achterhoofd van mensen en kunnen ze je beter helpen als er zich kansen voordoen. Stuur zeker ook een bedankje als iemand je heeft geholpen.”

“Houd er rekening mee dat netwerken nooit een garantie is op werk, maar het kan zeker helpen om je kind op de juiste weg te zetten en meer kansen te creëren. Als ouder kun je een belangrijke rol spelen in het helpen van je kind om zijn of haar carrièredoelen te bereiken, maar verzeker je ervan dat je kind zelf ook actief bezig is met het vinden van werk, zoals het schrijven van sollicitatiebrieven, bijwonen van netwerkevenementen of volgen van cursussen of trainingen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.”



Is het bezoeken van jobbeurzen interessant? Vergezel je je kind hierop?

“Er bestaan verschillende jobbeurzen, zowel algemene als specifiek gericht op een bepaalde doelgroep of met een bepaald thema. Een jobbeurs kan zeker één van de kanalen zijn die je kind kan aanspreken om werk te vinden, naast andere kanalen als online platformen, jobboards, social media, uitzendbureaus en selectiekantoren.”

“Als je kind dit spannend vindt en graag jouw ondersteuning heeft, vergezel hem of haar dan gerust als steun. Belangrijk hierbij is wel dat het kennismakingsgesprek zelf, best zelfstandig door je kind uitgevoerd wordt.”



