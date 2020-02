Orchestra-Prémaman sluit nog meer winkels in België, 162 banen gaan verloren ADN

17 februari 2020

19u35

Bron: Belga 0 Geld Er sluiten uiteindelijk 41 van de 53 winkels van de baby- en kinderkledingketen Orchestra-Prémaman in België. Daarbij gaan 162 banen verloren. Dat heeft de Franse groep vandaag aangekondigd.

Een maand geleden kondigde het bedrijf al 34 winkelsluitingen aan in België, maar noemde het nog geen cijfers voor het aantal banen dat verloren zou gaan. Orchestra-Prémaman liet toen ook weten dat zo goed als alle winkels in Vlaanderen verdwijnen.

Orchestra-Prémaman, dat eerder bescherming tegen schuldeisers kreeg, herstructureert. In november kondigde het bedrijf de sluiting aan van 12 Belgische winkels. Dat werden er vervolgens 34, en nu uiteindelijk dus 41. In totaal schrapt de groep in Frankrijk 302 banen, maar creëert hij er ook 143 nieuwe. Netto gaat het dus om een verlies van 159 jobs in Frankrijk. In het buitenland verdwijnen 300 banen, waarvan de meeste in België (162) en Spanje (108). Daarnaast is er ook banenverlies in Duitsland, Griekenland en Zwitserland.

Na de herstructurering zou het buitenland voor de Franse groep nog maar 25 procent van de omzet uitmaken, tegenover 40 procent vandaag. Orchestra, dat in 1995 opgericht werd door Chantal en Pierre Mestre, kocht Prémaman in 2012. Het bedrijf wil zich nu concentreren op zijn "vijf belangrijkste markten": Frankrijk, het zuiden van België, Zwitserland, Marokko en Griekenland.