Orange verhoogt prijzen en datalimieten vanaf 1 juni: tijd om je abonnement tegen het licht te houden?

De mobiele abonnementen Go Light, Plus, Intense en Extreme stijgen in prijs. Voor de abonnementen Go Light en Go Plus betaal je vanaf 1 juni één euro extra, wat neerkomt op 11 en 21 euro. Go Intense gaat van 30 naar 32 euro en voor Go Extreme betaal je 43 euro, of 3 euro meer dan voorheen.



Tegelijk krikt Orange de bijhorende datavolumes op. Zo krijg je bij Go Light vanaf 1 juni 2 GB, een toename met 0,5 GB. Bij Go Plus krijg je 11 GB in plaats van 10.



Duurdere data, internationale oproepen en vaste diensten

Vanaf juni betaal je bij Orange ook meer als je over je datalimiet gaat of internationale oproepen doet. Per megabyte buiten je bundel betaal je vanaf dan 0,10 euro in plaats van 0,05 euro. De verbruikslimiet buiten je bundel komt op 60,50 euro te liggen, een fikse stijging ten opzichte van de 50 euro voorheen.

Ook internationale oproepen maken deel uit van de prijsverhoging. In zone 2 (met landen als de VS, Turkije en Australië) stijgt het tarief van 1,80 euro naar 2,10 euro per minuut. Voor de overige internationale oproepen (zones 3, 4, 5, 6) gaat het om een toename van 2,10 euro per minuut naar 2,50 euro per minuut. Bij roaming stellen we zelfs een verdubbeling in prijs vast: van 6 euro naar 12 euro per MB. En waar een MMS versturen tot dusver gratis was, verschijnt er vanaf 1 juni 0,24 euro per MMS op je factuur.

Onder de geplande prijsverhoging vallen ook vaste diensten. De maandprijs voor tv stijgt van 16 naar 17 euro, die voor internet via 4G (Home Flybox 15 GB) gaat van 15 naar 17 euro en die voor een vaste telefoonlijn van 10 naar 12 euro. Wie businessklant is bij Orange Belgium ziet op zijn factuur een indexatie volgens de algemene verkoopsvoorwaarden. Alle prijsaanpassingen zijn in detail te vinden op de site van Orange.

Alternatieve abonnementen

Orange is niet de enige telecomoperator die de voorbije maanden een prijsstijging aankondigde. Ook Proximus en Telenet trekken hun tarieven op. Wie niet teveel wil betalen, doet er goed aan te vergelijken – en daarbij zeker te letten op een aantal interessante lopende promoties.

Zo blijkt op vergelijkingssite Mijntelco.be dat Youfone op dit moment een van de meest aantrekkelijkste aanbieders is. Je betaalt er de komende drie maanden 5 euro per maand voor 5 GB (met 200 belminuten en onbeperkt sms’en). BASE 15 biedt dan weer 5 GB data, onbeperkt bellen en sms’en voor 15 euro per maand.

Waar Home Flybox 15 GB van Orange op dit moment de beste prijs biedt voor internet, zal dat vanaf 1 juni niet langer het geval zijn als we de prijs per GB vergelijken. Home Flybox 150 GB kost vanaf 1 juni 22 euro en blijft ook een zeer aantrekkelijke optie.

Maak de vergelijking

Wie voor een goedkoop maar volledig pakket van internet, mobiele telefonie en tv gaat, kan vandaag niet om Scarlet heen. Voor het pakket Trio met Mobile Red betaal je maandelijks 48 euro voor onbeperkt internet, inclusief gratis installatie. De formule bevat 300 belminuten, maar amper 0,5 GB data. Daartegenover staat Mobile Flex van Proximus, met onbeperkt internet, onbeperkt mobiel bellen en 5 GB data voor 49,99 euro per maand. Benieuwd welke formule het best aansluit bij jouw specifieke behoeften? Maak hier zelf de vergelijking.

