Orange pakt uit met pack met enkel vast internet en mobiele telefonie

18 juli 2019

Orange Belgium pakt met Love Duo, een combinatie van een mobiel abonnement naar keuze met vast internet in een pack die tussen 42 en 64 euro kost, afhankelijk van hoeveel belminuten en data de gebruiker wenst. Daarmee legt Orange naar eigen zeggen de keuze bij de gebruiker, die ook in de toekomst alleen betaalt voor de diensten die hij echt nodig heeft.

Love Duo is vooral bedoeld voor zogenaamde cord-cutters, klanten die van hun tv-abonnement af willen. Steeds meer gebruikers kijken nog maar zelden of zelfs helemaal niet meer naar de klassieke televisie. In plaats daarvan bekijken ze hun programma’s meestal online, via videoplatforms of streamingdiensten zoals VTM GO, Stievie, VRT.nu of Netflix.

De consument wordt volgens Orange dus niet langer gedwongen om een pack te nemen met diensten die hij toch niet of zeer zelden gebruikt (zoals traditionele televisie of vaste telefonie). Je kan Love Duo al krijgen voor een prijs vanaf 42 euro per maand.

Om de consumenten die videoplatformen of abonnementsdiensten gebruiken tegemoet te komen, biedt Orange Belgium zijn Love Duo-klanten de Google Chromecast aan, waarmee ze elk type videomateriaal op een groot televisiescherm kunnen afspelen via een smartphone, tablet of pc, voor 20 euro.