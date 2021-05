Opzegtermijn energieleverancier van drie weken naar 24 uur tegen 2026

Helft van alle au­to-inbraken gebeurde in 12 Belgische gemeenten: bekijk hoe het zit in jouw gemeente

12:07 In de eerste 9 maanden van 2020 werden ruim 24.000 auto-inbraken geregistreerd in België. 50,2 procent van die inbraken concentreren zich in 12 van de 581 Belgische gemeenten. Het aantal diefstallen uit of aan auto’s was het hoogst in Brussel, gevolgd door Luik en Charleroi. In Vlaanderen scoort Antwerpen het slechtste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van de Federale Politie.