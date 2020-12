Opvallend minder vastgoedtransacties in derde kwartaal door coronacrisis

Het aantal vastgoedtransacties in België is in het derde kwartaal significant afgenomen door de coronacrisis. Dat meldt Statbel, het Belgische statistiekbureau, op basis van de verkoopakten die werden geregistreerd door de federale overheidsdienst Financiën.

Tot en met het tweede kwartaal van 2020 was de impact van de coronacrisis op het aantal transacties relatief beperkt. De resultaten zijn volgens Statbel gebaseerd op het aantal verleden verkoopakten en niet op de compromissen. Het grootste deel van de verkoopakten die werden verleden tijdens het eerste semester 2020 heeft betrekking op compromissen die werden afgesloten vóór de lockdownmaatregelen. Tussen het afsluiten van het compromis en het verlijden van de akte zit een termijn van maximaal 4 maand. Die termijn werd door de Vlaamse overheid verlengd met 2 maanden ten gevolge van de Covid-19-maatregelen.



Het aantal afgesloten compromissen kende tijdens de maanden april en mei een sterke terugval door de genomen maatregelen, waarvan het effect zich 3 tot 4 maand later vertaalde in het aantal geregistreerde verkoopakten. Vooral in de maanden juli en augustus lag het aantal transacties beduidend lager. Voor het volledige derde kwartaal werden 13,5 procent minder transacties van huizen en appartementen genoteerd tegenover dezelfde periode vorig jaar.

In Vlaanderen waren huizen en appartementen in het derde kwartaal van 2020 het duurst in de provincie Vlaams-Brabant: een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 290.000 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 374.500 euro. Appartementen kostten er 232.000 euro. In Limburg waren de huizen en appartementen het goedkoopst: 212.000 voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing en 267.000 euro voor een open bebouwing. De mediaanprijs voor appartementen bedroeg er 190.000 euro.

In het Waals Gewest was voor alle categorieën de provincie Waals-Brabant het duurst: huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten er 290.000 euro, voor huizen in open bebouwing was de mediaanprijs 417.500 euro en appartementen bereikten een niveau van 211.250 euro. Henegouwen was het goedkoopst voor de gesloten of halfopen bebouwingen (135.000 euro) en de appartementen (135.000 euro). De goedkoopste open bebouwingen zijn te vinden in Namen (220.000 euro).