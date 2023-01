“Optimisme goed? Niet als het over geldzaken gaat”: financieel expert legt uit hoe je in 2023 je budget onder controle houdt

OVERZICHT. Van een hoger loon tot duurder internet: deze veranderin­gen kan je voelen in je portemon­nee in 2023

In 2023 komen er heel wat veranderingen aan die we zullen voelen in onze portemonnee. Wat verandert er voor wie huurt of een woning wil kopen? Welke premies vallen weg of worden verhoogd? Waarvoor kan je vanaf volgend jaar belastingvermindering krijgen? En welke telecomleveranciers verhogen hun tarieven? Een overzicht.

28 december