OPROEP. Zet jij je eerste stappen op de beurs? Of ben je er nog niet zo lang mee bezig? Vraag onze geldexpert om advies

Exact berekend: zoveel duurder werd uw bord stoofvlees met frietjes

Het leven wordt duurder. En dat merk je nu ook als je naar de supermarkt gaat. Plantaardige olie, vis, vlees en zuivel stijgen sterk in prijs. Als gevolg koopt de Belg bewuster en meer huismerken. Want door slim te winkelen kan je de impact van de inflatie op je kassaticket verzachten. We deden de test en berekenden hoeveel je vandaag meer betaalt als je vandaag stoofvlees met frietjes op tafel zet voor je gezin, in vergelijking met een jaar geleden.

29 juni