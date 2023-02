OPROEP. Wil jij getuigen over je salaris of pensioen?

Je hoeft niet duur te renoveren om je woning energiezui­ni­ger te maken: Pascal (50) toont welke kleine ingrepen bij hem een groot verschil maakten

Ondanks de hoge energieprijzen en vele maatregelen vanuit de overheid, is het aantal renovaties in ons land niet omhoog gegaan. De reden? Het nog steeds meer dan behoorlijke prijskaartje dat eraan vasthangt. Maar energie besparen hoeft niet duur te zijn. Pascal (50) bracht de voorbije jaren heel wat kleine, haalbare, vaak erg goedkope verbeteringen aan in zijn woning, die het comfort vergroten en de energierekening verlagen. Hij deelt zijn beste tips: “Door de verwarmingsbuizen te isoleren komt de warmte nu onze huiskamer binnen in plaats van de kruipkelder.”