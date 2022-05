OPROEP. Voor de eerste keer belegd op de beurs en dan plots bloedrode cijfers: hoe ga jij daar als beginnende belegger mee om?

Op één na grootste jackpot ooit gevallen bij EuroMilli­ons: winnaar is 215 miljoen euro rijker en hij is nog niet bekend

215.840.341 euro. Dat is het bedrag dat de winnaar van de EuroMillions-trekking van gisteren bij mag schrijven op zijn rekening. Hij gokte op vijf juiste cijfers en twee juiste sterren. Het is nog niet bekend wie de gelukkige is, maar het is al zeker geen Belg volgens onze Nationale Loterij. Volgens de Britse loterij gaat het om een inwoner van het Verenigd Koninkrijk.

