OPROEP. Hoe zorg jij dat je winkelkar zo goedkoop mogelijk is? Vertel ons met welke tips jij bespaart

Jobat Peperdure benzine en diesel: kan je werkgever het gebruik van je bedrijfswa­gen aan banden leggen?

De prijzen aan de pomp zijn de voorbije weken de lucht ingeschoten. Voor de honderdduizenden werknemers in ons land die met een bedrijfswagen rondtoeren is dat niet meteen een zorg. Of wel? Kan je werkgever het gebruik van je bedrijfswagen en tankkaart beperken? Wat zijn de voorwaarden? Jobat.be tankt inzichten bij mobiliteitsexpert Veerle Michiels van het juridisch kenniscentrum SD Worx.

4 april