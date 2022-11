OPROEP. Heb jij ooit een VDAB-afspraak gemist? En wat was de reden? Laat het ons weten

Eén op de vijf werkzoekenden daagt niet op bij een afspraak met een bemiddelaar van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), zo blijkt uit cijfers van minister van Werk Jo Brouns (CD&V). Dat is best veel. In twee derde van de gevallen heeft die ene werkzoekende wel een goede reden waarom hij niet opdaagt: ziekte, al een job gevonden, bezig met een opleiding. Maar wat loopt er in de andere gevallen mis? We willen graag (ex-)werkzoekenden aan het woord laten over hun ervaring met de arbeidsbemiddeling: neem daarvoor contact op met ariane.de.borger@dpgmedia.be: schets kort jouw verhaal en geef contactgegevens door. Alvast bedankt!