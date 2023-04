OPROEP. Heb jij jouw digitale meter geweigerd?

Bij de notaris Wie voedt je kinderen op als je sterft? “Deze vrouw kon rekenen op haar beste vriendin, en liet dat ook zo vastleggen”

De laatste wil vastleggen van mensen die gaan sterven, voor notaris Joni Soutaer went het nooit. Maar toen ze in haar notariaat een moeder op bezoek kreeg die terminaal ziek was, nadat haar twee kinderen ook hun vader al verloren waren, was dat extra zwaar. “Ze wilde ervoor zorgen dat haar kinderen later in een warm gezin terechtkwamen.” Notaris Joni Soutaer licht in deze reeks wetten en regels toe vanuit wat ze allemaal meemaakt in haar notariaat.