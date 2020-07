OPROEP GETUIGENISSEN: “Ik had me startersloon toch anders voorgesteld” Sven Ponsaerts

10 juli 2020

21u46 0

De loonsverwachtingen van jongeren en de realiteit liggen soms ver uiteen. U bent nog maar recent aan het werk, maar had toch meer van uw startersloon verwacht? Het Laatste Nieuws is op zoek naar jongeren die hierover willen getuigen. Gedacht maandelijks toch wat méér op de bankrekening te krijgen? Of misschien overtreft uw loon wel uw stoutste dromen? We vernemen het graag via sven.ponsaerts@dpgmedia.be.